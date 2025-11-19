Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że powołał Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu i Bartosza Machalicę na dyrektora gabinetu. Zastępcami szefa Kancelarii Sejmu zostali: Dariusz Salomończyk oraz Jerzy Woźniak. Siwiec to były minister w kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego, który „zasłynął” wyśmiewaniem papieskiego błogosławieństwa i „ucałowaniem ziemi kaliskiej”.
O składzie Kancelarii Sejmu Czarzasty poinformował na konferencji prasowej w Sejmie. Podał, że zaprezentowany przez niego skład rozpocznie prace od przyszłego tygodnia, bo jak powiedział - „w tym tygodniu kończy pracę człowiek, którego cenimy i szanujemy i jest to minister Jacek Cichocki”.
Siwiec szefem kancelarii Sejmu
Wcześniej sejmowa komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu. Za jego kandydaturą głosowało 9 posłów, przeciw było 3, nikt nie wstrzymał się od głosu. Siwiec został zarekomendowany na stanowisko szefa Kancelarii Sejmu przez marszałka Czarzastego.
Zmiana na stanowisku szefa Kancelarii Sejmu związana jest z wyborem Czarzastego, który zastąpił Szymona Hołownię. Zapis o przekazaniu Czarzastemu fotela marszałka w drugiej połowie kadencji znalazł się w umowie koalicyjnej podpisanej 10 listopada 2023 r.
Marek Siwiec był posłem I i II kadencji; w latach 1996-2004 był ministrem w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i szefem BBN (1997–2004). Był również europosłem VI i VII kadencji. Od czerwca 2005 do czerwca 2006 był przewodniczącym Stowarzyszenia Ordynacka. Był też w komitecie wyborczym Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w 2005 r.
Siwiec „zasłynął” wyśmiewaniem papieskiego błogosławieństwa i „ucałowaniem ziemi kaliskiej”, gdy podróżował ze swym szefem - Aleksandrem Kwaśniewskim.
Alkohol na terenie Sejmu
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał zarządzenie o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu.
Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu (sprzedaży alkoholu) na stacjach benzynowych, o konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały
— tłumaczył swoją decyzję marszałek na konferencji prasowej.
Uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład, dlatego to zarządzenie podpisałem
— dodał Czarzasty.
Poinformował też, że podpisane zarządzenie wejdzie w życie 24 listopada.
Dlaczego nie od dziś? Dlatego, że trzeba zarządzić tymi zasobami, które są w tej chwili w restauracji, zmienić wszystkie wpisy i wszystkie informacje
— tłumaczył.
Zmiany w kilometrówkach
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował o podpisaniu zarządzenia ws. zmian w poselskich kilometrówkach, które wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. Jak dodał, nie podejrzewa posłów i posłanek o nadużycia, ale społeczeństwo ma prawo do przejrzystości i uczciwych zasad.
Czarzasty powiedział, że nie zgadza się na to, aby w sprawie poselskich kilometrówek cokolwiek było nieprzejrzyste w ocenie społeczeństwa. Podkreślił, że każdy poseł ma możliwość wydania 3 tys. zł miesięcznie na kilometrówki.
Ludzie mają pytania, na co te pieniądze zostały przeznaczone na pewno
— dodał.
Poinformował o podpisaniu zarządzenia ws. zmian w kilometrówkach, które wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r.
Ja żadnego posła i żadnej posłanki łącznie ze sobą o nic nie podejrzewam, ale uważam, że społeczeństwo polskie ma prawo do przejrzystości. Ma prawo do tego, żeby po wprowadzeniu tego zarządzenia społeczeństwo było przekonane o tym, że są to zasady bardzo uczciwe
— powiedział Czarzasty.
