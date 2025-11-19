WIDEO

Mateusz Morawiecki: Polski dług publiczny rośnie w alarmującym tempie! Czy polskie finanse są w dobrych rękach?

autor: Fratria/X
Polski dług publiczny rośnie w alarmującym tempie! Ministerstwo Finansów prognozuje, że w bliskiej przyszłości zadłużenie może zbliżyć się do 75 proc. PKB!” - napisał Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier na platformie X.

Rosną koszty obsługi długu”

Jak wskazał Mateusz Morawiecki, „w tym roku możemy zahaczyć o konstytucyjny próg 60 proc., w 2026 - 66 proc., a w 2029 - nawet ponad 72 proc.!”.

Rosną koszty obsługi długu, maleje przestrzeń na inwestycje i wydatki publiczne. Jednocześnie brakuje coraz więcej pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia!

— podkreślił wiceprezes PiS.

Tak fatalne zarządzanie budżetem oznacza realne ryzyko wyższych podatków, słabszej złotówki, kolejnych obniżek ratingów i cięć w podstawowych usługach państwa

— wskazał.

Czy polskie finanse są w dobrych rękach?

— zapytał były premier.

