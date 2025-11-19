„Polski dług publiczny rośnie w alarmującym tempie! Ministerstwo Finansów prognozuje, że w bliskiej przyszłości zadłużenie może zbliżyć się do 75 proc. PKB!” - napisał Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier na platformie X.
„Rosną koszty obsługi długu”
Jak wskazał Mateusz Morawiecki, „w tym roku możemy zahaczyć o konstytucyjny próg 60 proc., w 2026 - 66 proc., a w 2029 - nawet ponad 72 proc.!”.
Rosną koszty obsługi długu, maleje przestrzeń na inwestycje i wydatki publiczne. Jednocześnie brakuje coraz więcej pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia!
— podkreślił wiceprezes PiS.
Tak fatalne zarządzanie budżetem oznacza realne ryzyko wyższych podatków, słabszej złotówki, kolejnych obniżek ratingów i cięć w podstawowych usługach państwa
— wskazał.
Czy polskie finanse są w dobrych rękach?
— zapytał były premier.
tt/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746108-morawiecki-dlug-publiczny-rosnie-w-alarmujacym-tempie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.