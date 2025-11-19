Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że dziś zostaną przedstawione propozycje, jak Siły Zbrojne mogę wesprzeć w działaniach prewencyjnych m.in. policję. Podał, że Sztab Generalny Wojska Polskiego opracował strategię operacji wzmacniającej bezpieczeństwo w infrastrukturze kolejowej.
Kosiniak-Kamysz był pytany na konferencji prasowej, jakie są plany wzmocnienia ochrony linii kolejowych przy zaangażowaniu wojska. Szef MON powiedział, że już obecnie m.in. żołnierze WOT są zaangażowani w ochronę infrastruktury kolejowej.
Dzisiaj z ministrem (spraw wewnętrznych i administracji Marcinem) Kierwińskim i wraz z szefem Sztabu Generalnego (WP gen. Wiesławem Kukułą) przedstawimy naszą propozycję, którą kierujemy (…). Będziemy prezentować propozycję wzmocnienia zaangażowania Sił Zbrojnych RP we wsparcie dla policji, dla wszystkich służb o charakterze prewencyjnym. Tak, jak to ma miejsce na granicach, (gdzie) wspieramy Straż Graniczną, to przyniosło efekt, jak wojsko się zaangażowało
— wskazał.
„Tak teraz jesteśmy gotowi”
Przypomniał też, że w czasie powodzi w południowej Polsce w pomoc mieszkańcom i odbudowę po zniszczenia zaangażowano 25 tys. żołnierzy.
Tak teraz jesteśmy gotowi, szef Sztabu Generalnego opracował i wykonał postawione przed nim zadanie - opracował strategię operacji wzmacniającej bezpieczeństwo również w infrastrukturze kolejowej
— poinformował Kosiniak-Kamysz.
O godz. 14.00 w KPRM planowana jest konferencja prasowa wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego oraz szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesława Kukuły.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746107-sily-zbrojne-rp-wespra-w-dzialaniach-prewencyjnych-policje
