„Ponieważ nie mogę z powodu blokad odpowiedzieć bezpośrednio na profilu tego komunistycznego śmiecia odpowiem tutaj” - napisał poseł Paweł Kukiz na portalu X, odnosząc się do ataku ze strony Adama Mazguły. Emerytowany pułkownik zarzucił Kukizowi, że ten wykazuje się służalczą postawą względem Jarosława Kaczyńskiego. Były muzyk nie pozostał dłużny i nawiązał do incydentu z polowania, gdzie Mazguła śmiertelnie postrzelił kolegę.
Pułkownik Adam Mazguła znany jest ze swoich ataków na prawicową stronę sceny politycznej. Były wojskowy jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie często w wulgarny sposób odnosi się do swoich adwersarzy. Tym razem postanowił uderzy w Pawła Kukiza.
Paweł Kukiz -„Donald Tusk oddałby Polskę za czapkę śliwek, a Jarosław Kaczyński oddałby za Polskę życie”. Pawle Kukiz, z całą pewnością J. Kaczyński oddałby za Polskę życie. Tylko że nie swoje […] Twój system wartości śliwek w czapce jest śmieszny i obcy normalnym ludziom, bo nie należysz do grona świadomych, trzeźwych i odpowiedzialnych. Ty wolisz lizanie tyłka starego Jareczka i napełnianie pipy z wazeliną, nawet bez prochów oraz przyjmowanie z godnością twojej publicznej nazwy — szmata
— napisał na portalu X.
Kukiz ripostuje Mazgułę
Poseł nie pozostał dłużny i odpowiedział na wpis Mazguły, również za pomocą portalu X.
Ponieważ nie mogę z powodu blokad odpowiedzieć bezpośrednio na profilu tego komunistycznego śmiecia odpowiem tutaj - Adasiu, być może ranię niektórych którzy pod przykryciem Polaka służyli (i może wciąż służą) Rosji….Ale w przeciwieństwie do ciebie nie zabiłem żadnego. Jak ty (podobno „pod wpływem”) kolegę na polowaniu….
— zripostował.
