Szpitale otrzymają wsparcie na przygotowanie infrastruktury potrzebnej w sytuacjach kryzysowych, w tym podczas działań wojennych - zakłada prezydencki projekt skierowany do Sejmu. Pieniądze mają pochodzić z nowego subfunduszu w Funduszu Medycznym.
Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym zakłada utworzenie dwóch nowych subfunduszy w ramach Funduszu Medycznego: infrastruktury bezpieczeństwa i chorób rzadkich dzieci.
Kolejne rozwiązanie zwiększa limit kwoty możliwej do przekazania NFZ w 2025 r. z Funduszu Medycznego. W uzasadnieniu podkreślono, że jest to działanie interwencyjne w sytuacji „faktycznej utraty płynności” przez NFZ.
Inicjatywa pana prezydenta ma na celu dostosowanie narzędzi Funduszu Medycznego do aktualnych wyzwań, aby skutecznie wspierać bezpieczeństwo zdrowotne obywateli oraz stabilność całego systemu
— podkreślono w uzasadnieniu.
Gotowość na sytuacje kryzysowe
W uzasadnieniu zaznaczono także, że subfundusz bezpieczeństwa finansowałby inwestycje związane z zapewnieniem ciągłości i bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych, w tym działań wojennych.
Nowelizacja miałaby wejść w życie 15 grudnia 2025 r. Prezydencki projekt wpłynął do Sejmu wczoraj.
maz/PAP
