Szpitale otrzymają wsparcie na przygotowanie infrastruktury potrzebnej w sytuacjach kryzysowych, w tym podczas działań wojennych - zakłada prezydencki projekt skierowany do Sejmu. Pieniądze mają pochodzić z nowego subfunduszu w Funduszu Medycznym.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym zakłada utworzenie dwóch nowych subfunduszy w ramach Funduszu Medycznego: infrastruktury bezpieczeństwa i chorób rzadkich dzieci.

Kolejne rozwiązanie zwiększa limit kwoty możliwej do przekazania NFZ w 2025 r. z Funduszu Medycznego. W uzasadnieniu podkreślono, że jest to działanie interwencyjne w sytuacji „faktycznej utraty płynności” przez NFZ.

Inicjatywa pana prezydenta ma na celu dostosowanie narzędzi Funduszu Medycznego do aktualnych wyzwań, aby skutecznie wspierać bezpieczeństwo zdrowotne obywateli oraz stabilność całego systemu

— podkreślono w uzasadnieniu.

Gotowość na sytuacje kryzysowe

W uzasadnieniu zaznaczono także, że subfundusz bezpieczeństwa finansowałby inwestycje związane z zapewnieniem ciągłości i bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych, w tym działań wojennych.

Nowelizacja miałaby wejść w życie 15 grudnia 2025 r. Prezydencki projekt wpłynął do Sejmu wczoraj.

maz/PAP

