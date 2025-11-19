Komisja regulaminowa zaopiniuje dzisiaj kandydaturę Marka Siwca na stanowisko Szefa Kancelarii Sejmu. Informacje o nowej roli przygotowanej dla Siwca wywołały oburzenie w mediach społecznościowych. „Mało wam, że komunista z PZPR jest marszałkiem Sejmu? No to spieszę poinformować, że już oficjalnie wiadomo, że Marek Siwiec będzie szefem Kancelarii Sejmu. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza przejmuje kontrolę nad sejmem. Czeka nas śpiewanie Międzynarodówki na posiedzeniach?” - napisał na X poseł PiS Kazimierz Smoliński.
Komisja regulaminowa spraw poselskich i immunitetowych zaopiniuje najpierw wniosek o odwołanie Jacka Cichockiego ze stanowiska Szefa Kancelarii Sejmu. A następnie zaopiniuje kandydaturę Marka Siwca na to stanowisko.
Zmiany związane są z wyborem na marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wczoraj zastąpił on Szymona Hołownię.
Nowe kierownictwo kancelarii Sejmu
Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik przekazał, że dzisiaj o godz. 12 zostanie przedstawione nowe kierownictwo Kancelarii Sejmu. W południe planowana jest konferencja prasowa marszałka Czarzastego.
Zapis o przekazaniu Czarzastemu fotela marszałka w drugiej połowie kadencji znalazł się w umowie koalicyjnej podpisanej 10 listopada 2023 r.
Marek Siwiec był posłem I i II kadencji; w latach 1996-2004 był ministrem w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i szefem BBN (1997–2004). Był również europosłem VI i VII kadencji. Od czerwca 2005 do czerwca 2006 był przewodniczącym Stowarzyszenia Ordynacka. Był też w komitecie wyborczym Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w 2005 r.
„Tusk, człowiek, który reaktywował Ordynacką”
Informacje o Marku Siwcu jako nowym szefie kancelarii Sejmu wywołały oburzenie w mediach społecznościowych.
Bohater afery Rywina Włodzimierz Czarzasty mianuje na szefa swojej kancelarii innego członka PZPR Marka Siwca, który zasłynął z szydzenia z papieża Jana Pawła II. Ciekawe ile osób stało w kolejkach wyborczych 15 października, żeby ta noc żywych trupów mogła się ziścić
— przypomniał Szymon Jadczak.
Dlaczego na tym zależało Panu Premierowi? Nie wiem… Dlaczego Szefem Gabinetu ma być Pan Siwiec? Też nie wiem … Ale wiem, że mam wolny mandat
— napisał Sławomir Ćwik.
Mało wam, że komunista z PZPR jest marszałkiem Sejmu? No to spieszę poinformować, że już oficjalnie wiadomo, że Marek Siwiec będzie szefem Kancelarii Sejmu. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza przejmuje kontrolę nad Sejmem. Czeka nas śpiewanie Międzynarodówki na posiedzeniach?
— zwrócił uwagę Kazimierz Smoliński.
Marek Siwiec ma zostać szefem Kancelarii Sejmu. Premier Donald Tusk, człowiek, który reaktywował Ordynacką. Brawo
— ocenił Mariusz Kowalewski.
„Jesteś dobrym urzędnikiem, pracowałem z tobą przez dwa lata i bardzo dobrze mi się z tobą pracowało — mówił Czarzasty”. Zapewne miło być tak docenionym oddając Sejm PZPR … w końcu blokowanie demokratycznej prawicy kosztowało sporo pracy
— zaznaczyła Katarzyna Cichos.
