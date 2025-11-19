„Jedyne co może zastopować kompromitację kroczącą, jest dymisja tego dramatycznego rządu. W sobotę wieczorem służby miały już informacje od mieszkanki miejscowości Mika, gdzie nastąpił zamach terrorystyczny. Służby mimo zagrożenia znanego od dawna, to zbagatelizowały […] Tusk następnie wychodzi i mówi, że sprawcy przeszli przez granicę w Terespolu z powrotem na Białoruś. Mamy do czynienia albo z celowym działaniem na szkodę państwa polskiego, albo z kompletną kompromitacją. Tacy „komandosi”, jak minister służb specjalnych czy inni, jak Tusk i jego ludzie działają na szkodę państwa polskiego” - powiedział prof. Przemysław Czarnek w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do aktów dywersji na polskiej kolei.
Prof. Czarnek wypowiedział się na temat Marka Siwca, który obejmie urząd szefa Kancelarii Sejmu.
