TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Prof. Czarnek alarmuje ws. dywersji. "Donald Tusk i jego ludzie działają na szkodę państwa polskiego"

  • Polityka
  • opublikowano:
Prof. Przemysław Czarnek przemawia z mównicy sejmowej / autor: PAP/Tomasz Gzell
Prof. Przemysław Czarnek przemawia z mównicy sejmowej / autor: PAP/Tomasz Gzell

Jedyne co może zastopować kompromitację kroczącą, jest dymisja tego dramatycznego rządu. W sobotę wieczorem służby miały już informacje od mieszkanki miejscowości Mika, gdzie nastąpił zamach terrorystyczny. Służby mimo zagrożenia znanego od dawna, to zbagatelizowały […] Tusk następnie wychodzi i mówi, że sprawcy przeszli przez granicę w Terespolu z powrotem na Białoruś. Mamy do czynienia albo z celowym działaniem na szkodę państwa polskiego, albo z kompletną kompromitacją. Tacy „komandosi”, jak minister służb specjalnych czy inni, jak Tusk i jego ludzie działają na szkodę państwa polskiego” - powiedział prof. Przemysław Czarnek w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do aktów dywersji na polskiej kolei.

Prof. Czarnek wypowiedział się na temat Marka Siwca, który obejmie urząd szefa Kancelarii Sejmu.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych