Według nieoficjalnych informacji Onetu, dwóch obywateli Ukrainy, którzy dokonali na zlecenie Rosjan - jak mówił w Sejmie premier Tusk - dywersji na linii kolejowej Warszawa-Lublin, miało działać przy udziale czterech innych osób, które namierzyły już polskie służby. Wszyscy oni mają być narodowości ukraińskiej i przebywać na terenie Polski, a ich personalia i adresy są polskim służbom znane.
Premier Donald Tusk mówił podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu, że polskie służby ustaliły, iż odpowiedzialni za sabotaż na kolei ludzie, są obywatelami Ukrainy, działającymi na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Poinformował też, że obie te osoby opuściły Polskę po dokonaniu aktu dywersji.
Jeszcze czterech Ukraińców…
Onet dowiedział się nieoficjalnie, że dwie wskazane przez premiera osoby, nie były jedynymi, które wzięły udział w detonacji na torach kolejowych nieopodal stacji Mika w powiecie garwolińskim. Pomagać im miało jeszcze czterech Ukraińców, którzy wciąż przebywają na terytorium Polski.
Przedwczoraj prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu.
CZYTAJ TEŻ:
— Premier Tusk z rozbrajającą szczerością. Obydwaj sprawcy sabotażu na kolei już na Białorusi. „Służby są obecnie ślepe i głuche”
— Kanclerz Merz o aktach dywersji w Polsce: „Jest za wcześnie, by wydać końcową ocenę”. Wskazał na „przypuszczenie” rosyjskiego tropu
maz/Onet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746091-nieoficjalnie-w-dywersji-pomagalo-kolejnych-4-ukraincow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.