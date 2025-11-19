„Pragnę, aby pan prezydent zrozumiał, że wróg Polski jest na wschodzie, a nie na zachodzie, bo w jego przemówieniu z okazji Święta Niepodległości to się nie przebiło” - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej w Sejmie, odpowiadając na pytanie Telewizji wPolsce24.
Atakuje nas Rosja przez sabotażystów, którzy uciekają na Białoruś, a pan dużą część swojego wystąpienia poświęca na atak na polskiego prezydenta i polską opozycję. Jaki jest cel tego? Czy w momencie, kiedy Polacy szczególnie wyczekują konkretnych informacji na temat bezpieczeństwa, taka retoryka nie wzmacnia właśnie chaosu informacyjnego?
— zapytał reporter Telewizji wPolsce24 Piotr Pawelec.
Inspiracją do przemówienia była odwrotność tego, co pan powiedział. Rzeczywiście Rosja nas atakuje, a tymczasem w przemówieniu z okazji Święta Niepodległości pan prezydent nie znalazł miejsca na wspomnienie o rosyjskiej agresji, a znalazł miejsce na atakowanie Unii Europejskiej i to była odpowiedź rządu, jeśli chodzi o stosunek Polski do Unii Europejskiej
— stwierdził Sikorski.
„Będą podejmowane stanowcze decyzje”
Czy pan wezwał już przedstawicieli dyplomacji Białorusi? Czy odbyły się te rozmowy?
— dopytywał Piotr Pawelec.
Tak, będą podejmowane stanowcze decyzje. Jak państwo wiecie, w odpowiedzi na próbę podpalenia fabryki farb we Wrocławiu wiele miesięcy temu pojąłem wtedy decyzję o zamknięciu konsulatu Rosji w Poznaniu. Później mieliśmy podpalenie wielkiego kompleksu handlowego przy ulicy Marywilskiej. Wtedy podjąłem decyzję o dalszej redukcji obecności dyplomatycznej i konsularnej Rosji w Polsce. Wycofałem zgodę na funkcjonowanie konsulatu rosyjskiego w Krakowie i zapowiedziałem, że będą kolejne decyzje, jeśli Rosja nie odstąpi od ataków dywersyjnych na Polskę
— mówił.
Rosja nie tylko nie odstąpiła, ale te ataki eskaluje. Wtedy, gdy intencją działalności szpiegowsko-dywersyjnej są ofiary w ludziach, wtedy nie mamy do czynienia z dywersją, a wręcz z terrorem państwowym. W związku z tym, ale to nie będzie nasza pełna odpowiedź, podjąłem już decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku, co będzie w ciągu następnych godzin zakomunikowane stronie rosyjskiej odpowiednią notą
— wskazał Sikorski.
„Wróg jest na wschodzie, nie na zachodzie”
Dzisiaj Polacy oczekują informacji dotyczących bezpieczeństwa. Dlaczego poświęcać większą część czasu na polemikę, która dzisiaj nie ma takiego znaczenia?
— zapytał reporter Telewizji wPolsce24.
Pragnę, aby pan prezydent zrozumiał, że wróg Polski jest na wschodzie, a nie na zachodzie, bo w jego przemówieniu z okazji Święta Niepodległości to się nie przebiło
— dodał szef MSZ.
CZYTAJ WIĘCEJ: Zero zaskoczenia. Radosław Sikorski w Sejmie atakuje prezydenta Nawrockiego! W tle rosyjski sabotaż na kolei
tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746089-sikorski-dalej-poucza-nawrockiego-wrog-jest-na-wschodzie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.