Co za buta! Sikorski odpowiada Telewizji wPolsce24 i znów próbuje pouczać prezydenta: "Wróg Polski jest na wschodzie"

  opublikowano:
Radosław Sikorski w Sejmie / autor: PAP/Albert Zawada
Radosław Sikorski w Sejmie / autor: PAP/Albert Zawada

Pragnę, aby pan prezydent zrozumiał, że wróg Polski jest na wschodzie, a nie na zachodzie, bo w jego przemówieniu z okazji Święta Niepodległości to się nie przebiło” - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej w Sejmie, odpowiadając na pytanie Telewizji wPolsce24.

Atakuje nas Rosja przez sabotażystów, którzy uciekają na Białoruś, a pan dużą część swojego wystąpienia poświęca na atak na polskiego prezydenta i polską opozycję. Jaki jest cel tego? Czy w momencie, kiedy Polacy szczególnie wyczekują konkretnych informacji na temat bezpieczeństwa, taka retoryka nie wzmacnia właśnie chaosu informacyjnego?

— zapytał reporter Telewizji wPolsce24 Piotr Pawelec.

Inspiracją do przemówienia była odwrotność tego, co pan powiedział. Rzeczywiście Rosja nas atakuje, a tymczasem w przemówieniu z okazji Święta Niepodległości pan prezydent nie znalazł miejsca na wspomnienie o rosyjskiej agresji, a znalazł miejsce na atakowanie Unii Europejskiej i to była odpowiedź rządu, jeśli chodzi o stosunek Polski do Unii Europejskiej

— stwierdził Sikorski.

„Będą podejmowane stanowcze decyzje”

Czy pan wezwał już przedstawicieli dyplomacji Białorusi? Czy odbyły się te rozmowy?

— dopytywał Piotr Pawelec.

Tak, będą podejmowane stanowcze decyzje. Jak państwo wiecie, w odpowiedzi na próbę podpalenia fabryki farb we Wrocławiu wiele miesięcy temu pojąłem wtedy decyzję o zamknięciu konsulatu Rosji w Poznaniu. Później mieliśmy podpalenie wielkiego kompleksu handlowego przy ulicy Marywilskiej. Wtedy podjąłem decyzję o dalszej redukcji obecności dyplomatycznej i konsularnej Rosji w Polsce. Wycofałem zgodę na funkcjonowanie konsulatu rosyjskiego w Krakowie i zapowiedziałem, że będą kolejne decyzje, jeśli Rosja nie odstąpi od ataków dywersyjnych na Polskę

— mówił.

Rosja nie tylko nie odstąpiła, ale te ataki eskaluje. Wtedy, gdy intencją działalności szpiegowsko-dywersyjnej są ofiary w ludziach, wtedy nie mamy do czynienia z dywersją, a wręcz z terrorem państwowym. W związku z tym, ale to nie będzie nasza pełna odpowiedź, podjąłem już decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku, co będzie w ciągu następnych godzin zakomunikowane stronie rosyjskiej odpowiednią notą

— wskazał Sikorski.

„Wróg jest na wschodzie, nie na zachodzie”

Dzisiaj Polacy oczekują informacji dotyczących bezpieczeństwa. Dlaczego poświęcać większą część czasu na polemikę, która dzisiaj nie ma takiego znaczenia?

— zapytał reporter Telewizji wPolsce24.

Pragnę, aby pan prezydent zrozumiał, że wróg Polski jest na wschodzie, a nie na zachodzie, bo w jego przemówieniu z okazji Święta Niepodległości to się nie przebiło

— dodał szef MSZ.

tt

