„Napadli na różne instytucje demokratycznego państwa. Będą oczywiście rozliczeni za to. To jest melodia przyszłości. Dzisiaj tylko naiwny może przyjmować, że da się wywrócić stolik i coś zmienić. Nie da się. Oni po prostu pazurami będą się trzymali władzy i to potrwa jeszcze dwa lata” - powiedział poseł PiS Michał Wójcik w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do działań Włodzimierza Czarzastego i Szymona Hołowni. Polityk stwierdził, że „przyłożyli rękę do zamachu stanu”.
Na początek poruszona została kwestia wyboru nowego marszałka Sejmu. Został nim Włodzimierz Czarzasty.
Towarzysz Włodzimierz Czarzasty został wczoraj marszałkiem Sejmu. Słyszałem, że Marek Siwiec ma być szefem kancelarii Sejmu. To by oznaczało, że zasłużony działacz Polskiej Zjednoczonej…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746084-wojcikczarzasty-i-holownia-przylozyli-reke-do-zamachu-stanu