„To jest oczywiście wesoły pan w sweterku, ale takim momentem, którym coś ważnego nam powiedzieli, była konwencja SLD we Włocławku w rocznicę porwania księdza Jerzego Popiełuszki, zorganizowana przy zbiorniku wodnym do którego wrzucono ciało księdza Jerzego. To był moment, który pokazał co jest w tle, jakie są bebechy i jaka pamięć. Nie sądzę, żeby ta konwencja we Włocławku, w tę rocznicę, była przypadkiem” - powiedział redaktor naczelny telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski, odnosząc się do wyboru Włodzimierza Czarzastego ma marszałka Sejmu.
Postkomunista marszałkiem Sejmu
Włodzimierz Czarzasty został wczoraj wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, który od teraz będzie wicemarszałkiem Sejmu. Wybór Czarzastego…
