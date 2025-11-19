TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Postkomunista marszałkiem Sejmu. Jacek Karnowski: Koalicja podjęła ogromne ryzyko. Nie spodziewali się takiej reakcji

To jest oczywiście wesoły pan w sweterku, ale takim momentem, którym coś ważnego nam powiedzieli, była konwencja SLD we Włocławku w rocznicę porwania księdza Jerzego Popiełuszki, zorganizowana przy zbiorniku wodnym do którego wrzucono ciało księdza Jerzego. To był moment, który pokazał co jest w tle, jakie są bebechy i jaka pamięć. Nie sądzę, żeby ta konwencja we Włocławku, w tę rocznicę, była przypadkiem” - powiedział redaktor naczelny telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski, odnosząc się do wyboru Włodzimierza Czarzastego ma marszałka Sejmu.

Postkomunista marszałkiem Sejmu

Włodzimierz Czarzasty został wczoraj wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, który od teraz będzie wicemarszałkiem Sejmu. Wybór Czarzastego…

