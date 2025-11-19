Rzecznik prezydenta Nawrockiego: Smutne, że marszałkiem Sejmu zostaje postkomunista. To policzek dla ofiar systemu komunistycznego

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Tomasz Gzell
autor: PAP/Tomasz Gzell

To niepokojące i smutne, że marszałkiem Sejmu 36 lat po upadku systemu komunistycznego zostaje postkomunista” - stwierdził Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, w „Porannym ringu” Super Expressu.

Włodzimierz Czarzasty został wczoraj wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, który od teraz będzie wicemarszałkiem Sejmu. Wybór Czarzastego na marszałka Sejmu oburzył polityków Prawa i Sprawiedliwości. W podobnym tonie wypowiedział się również prezydent Karol Nawrocki oraz jego rzecznik. Leśkiewicz przypomniał, że Czarzasty nigdy „nie odciął się od swojej komunistycznej przeszłości, przynależności do PZPR”.

Trudno jest mówić tutaj o tym, że 36 lat po upadku systemu komunistycznego, mamy marszałka Sejmu, na jakiego Polska zasługuje. Bez wątpienia Włodzimierz Czarzasty wywodzący się ze środowiska postkomunistycznego to policzek dla ofiar systemu komunistycznego, chociażby z lat 80.

— powiedział.

Jednocześnie Leśkiewicz zapowiedział, że prezydent Nawrocki zawsze znajdzie czas, żeby spotkać się z marszałkiem Sejmu.

To normalne, że politycy się spotykają i rzeczą naturalną jest, że marszałek Sejmu, mając sprawy do załatwienia z prezydentem, może wystąpić o propozycję spotkania i pan prezydent na pewno takie spotkanie zorganizuje. To rzecz zupełnie naturalna

— zaznaczył.

Dopytywany o to, czego prezydent oczekuje po nowym marszałku, Leśkiewicz odpowiedział:

Przede wszystkim pan prezydent oczekuje, że projekty, które kieruje do Sejmu, będą szybko procedowane. Trafią po prostu pod obrady Sejmu, do komisji i będą rozpatrywane przez posłów merytorycznie.

Akty dywersji na polskiej kolei

Rzecznik pytany był również o akty dywersji na polskiej kolei. Leśkiewicz przyznał, że „służby trochę te kilka pierwszych godzin czy kilkanaście pierwszych godzin, przespały”.

Prezydent otrzymał informację za pośrednictwem BBN-u w niedzielę około 10 rano. Standardową informację, że do czegoś doszło, że coś się wydarzyło. Później dopiero oczywiście, kiedy służby specjalne zaczęły działać, prezydent otrzymał bardziej precyzyjną informację

— powiedział.

Przyznał on również, że nie ma wielkich szans na to, aby zatrzymać sprawców dywersji.

Nie sądzę, by udało się tych Ukrainców zatrzymać. Oni wyjechali przez Białoruś, prawdopodobnie są już w Rosji albo na Białorusi. Nie ma żadnych szans, by tych dwóch panów zatrzymać, tak jak nie ma szans na to, żeby zatrzymać i sprowadzić do Polski zabójcy naszego żołnierza pana Sitka

— powiedział.

kk/”Super Express”

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych