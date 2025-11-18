Trzeci stopień alarmowy CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa będzie obowiązywał od północy do 28 lutego 2026 r. - poinformowało we wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Premier podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
— poinformowało RCB. Zaznaczono, że stopień CHARLIE będzie obowiązywał od północy do 28 lutego 2026 r., do godz. 23.59.
Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński). W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.
Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. CHARLIE – trzeci stopień alarmowy – oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746074-wprowadzono-trzeci-stopien-alarmowy-charlie
