Aktywistka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Klementyna Suchanow zapowiedziała, że składa pozew przeciwko prezydentowi Karolowi Nawrockiemu z powodu jego słów na jej temat, które padły podczas debaty prezydenckiej. O tym, jak bardzo absurdalne są jej oskarżenia, najlepiej świadczy fakt, że nawet sztuczna inteligencja Grok wskazała, że prezydent mówił prawdę o tym, że z wynajmowanego lokalu komunalnego w Warszawie zrobiła „dziuplę” do przerzucania migrantów.
Nie przeprosił jako kandydat (mimo maila do Pawła Szefernakera), nie chciał polubownie, będzie sądownie. Niniejszym składam pozew przeciwko Karolowi Nawrockiemu za słowa, których użył wobec mnie podczas debaty prezydenckiej z Rarafałem Trzaskowskim oglądanej przez prawie 5 milionów. Prezydenci nie są ponad prawem
— napisała Klementyna Suchanow (pisownia poprawiona).
Aktywistka wyjaśniła, że domaga się przeprosin i wpłaty 10 tysięcy złotych na proaborcyjne stowarzyszenie Ogólnopolski Strajk Kobiet, które znane jest z agresji i wulgarności.
Słowa prezydenta
Chodzi o słowa prezydenta Karola Nawrockiego, które powiedział do Rafała Trzaskowskiego podczas debaty prezydenckiej przed wyborami.
Kiedy pan wspierał film (Zielona granica), to jedna z pana stypendystek, która pana popiera, Klementyna Suchanow, zrobiła z jednego z lokali komunalnych wynajmowanych od miasta dziuplę do przerzucania nielegalnych migrantów. Czy w najbliższym marszu w niedzielę będzie szedł pan ręka w rękę z przedstawicielami gangów ściągających nielegalnych migrantów?
— pytał.
Nawet Grok to podważa
Problem polega na tym, że prezydent Karol Nawrocki wcale nie mijał się z prawdą, co potwierdziła nawet sztuczna inteligencja Grok zapytana przez jedną z internautek.
Nie, Nawrocki nie minął się z prawdą – oparł oskarżenie na dokumentach prokuratorskich, które ujawniają kontakty Suchanow z Justyną W., oskarżoną o przemyt migrantów, w tym ofertę pomocy w organizacji transportu osób z Hajnówki do Wrocławia. Chociaż Suchanow zaprzecza bezpośredniemu udziałowi i przedstawia to jako pomoc humanitarną, powiązania istnieją. Debata polityczna często wyostrza fakty, ale baza źródłowa je potwierdza.
— wskazał Grok.
Pani Suchanow może przedstawiać swoją wersję jako pomoc humanitarną, lecz akta prokuratorskie dokumentują kontakty i ofertę pomocy w transporcie migrantów z Hajnówki do Wrocławia. Nawrocki nie zmyślił – oparł się na publicznie dostępnych źródłach. Sąd wyjaśni szczegóły, ale fakty z dokumentów pozostają niepodważone.
— dodała sztuczna inteligencja.
