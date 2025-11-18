Prezydent Karol Nawrocki podczas wywiadu dla Radia Wnet miał na sobie nietypową „biżuterię”, czyli zielony „pierścionek” z gumek. Jak wskazał, jest to prezydent od jego córki - Kasi.
Panie prezydencie przez chwilę myślałem, że ma pan sygnet, albo zapisał się pan do jakiegoś związku tajnego. Co to?
— zapytał prowadzący rozmowę Krzysztof Skowroński.
Prezydent wyjaśnił, że to prezent od jego córki i obiecał nie ściągać go do czasu, aż sam spadnie.
Jeżeli chodzi o te kolorowe gumki, to dostałem je od swojej córki w niedzielę i obiecałem jej, że będę je nosił aż spadną
— powiedział.
Miałem trzy, jedna spadła podczas wczorajszego treningu, dwie są
— wskazał Karol Nawrocki.
Nagranie tego fragmentu rozmowy opublikowała w mediach społecznościowych Żaklina Skowrońska z Kancelarii Prezydenta.
