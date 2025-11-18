WIDEO

Tajemnica nietypowej "biżuterii" prezydenta Karola Nawrockiego. "Jeżeli chodzi o te kolorowe gumki, to dostałem je od swojej córki"

Prezydent Karol Nawrocki podczas wywiadu dla Radia Wnet miał na sobie nietypową „biżuterię”, czyli zielony „pierścionek” z gumek. Jak wskazał, jest to prezydent od jego córki - Kasi.

Panie prezydencie przez chwilę myślałem, że ma pan sygnet, albo zapisał się pan do jakiegoś związku tajnego. Co to?

— zapytał prowadzący rozmowę Krzysztof Skowroński.

Prezydent wyjaśnił, że to prezent od jego córki i obiecał nie ściągać go do czasu, aż sam spadnie.

Jeżeli chodzi o te kolorowe gumki, to dostałem je od swojej córki w niedzielę i obiecałem jej, że będę je nosił aż spadną

— powiedział.

Miałem trzy, jedna spadła podczas wczorajszego treningu, dwie są 

— wskazał Karol Nawrocki.

Nagranie tego fragmentu rozmowy opublikowała w mediach społecznościowych Żaklina Skowrońska z Kancelarii Prezydenta.

