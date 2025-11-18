Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską, a także z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim – przekazała Kancelaria Prezydenta we wtorek na platformie X.
Rozmowy dotyczyły stanu praworządności w Polsce i sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Omówiono funkcjonowanie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego – instytucji kluczowych dla utrzymania porządku ustrojowego państwa, ale także dla zabezpieczenia praw obywateli
— czytamy we wpisie, do którego dołączono zdjęcie prezydenta ze Święczkowskim.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746064-spotkanie-prezydenta-z-i-prezes-sn-i-prezesem-tk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.