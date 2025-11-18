KOMENTARZE

Dokonali w Polsce dywersji i... udali się na Białoruś. Pytania do Tuska ws. 2 obywateli Ukrainy. "Czas skończyć zabawę naszym bezpieczeństwem"

Sprawdź Donald Tusk w Sejmie / autor: PAP/Tomasz Gzell
Czas skończyć zabawę naszym bezpieczeństwem. Przejścia graniczne z Białorusią muszą być ponownie zamknięte, bo przecież Łukaszenka nie wyda Polsce sabotażystów” - napisał na platformie X Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA. Polityk zwrocił uwagę, że premier Donald Tusk stwierdził dziś w swoim sejmowym wystąpieniu, że podejrzani o zeszłotygodniowe akty dywersji obywatele Ukrainy pracujący dla ruskich służb po dokonaniu zamachów… wrócili przez Terespol na Białoruś. „Jakim cudem dwóch ukraińskich sprawców (w tym jeden skazany za akty dywersji w 2024 r. we Lwowie) przyjechali do Polski z Białorusi i tam wrócili?” - pyta mecenas Bartosz Lewandowski. Premier Tusk otworzył wczoraj dwa przejścia graniczne z Białorusią.

CZYTAJ TAKŻE: Tusk w Sejmie: Ustalono osoby odpowiedzialne za dywersję na kolei. To 2 obywateli Ukrainy. „Działają i współpracują z rosyjskimi służbami”

Donald Tusk przedstawił dziś w Sejmie informację ws. aktów dywersji, które w zeszłym tygodniu uderzyły w Polskę.

Szef rządu wyjaśnił, że jedna z podejrzanych osób to obywatel skazany w maju 2025 r. przez lwowski sąd za akty dywersji na terenie Ukrainy, obecnie przebywający na Białorusi. Drugi to mieszkaniec Donbasu, także przedostał się z Białorusi do Polski, razem z pierwszym podejrzanym, jesienią tego roku. Tuż przed zamachami.

Osoby te, po dokonaniu aktu dywersji w miejscowości Mika, opuściły teren Polski przez przejście graniczne w Terespolu. Było to tuż po przeprowadzeniu tego zamachu, a więc jeszcze nie były one zidentyfikowane przez służby. Polskie służby i prokuratura mają wszystkie dane tych osób oraz utrwalone ich wizerunki

— tłumaczył.

Mocarny Tusk ma ich fotografie”

Automatycznie rodzi to wiele pytań, tym bardziej, że wczoraj otwarte zostały „na próbę” dwa przejścia graniczne z Białorusią.

Aha, czyli pan premier Tusk raczył był poinformować, że do jego szczelnej Polski wpadają sobie z Białorusi Ukraińcy na ruskim żołdzie, wysadzają tory i spokojnie wracają. A mocarny Tusk ma ich fotografie. Gratulacje!

— skomentował Stanisław Janecki, publicysta „Sieci” i wPolityce.pl.

Wczoraj Tusk otworzył dwa przejścia graniczne z Białorusią. Dziś dowiedzieliśmy się od niego, że sprawcy zamachu na kolei uciekli na Białoruś przez otwarte przejście graniczne. Czas skończyć zabawę naszym bezpieczeństwem. Przejścia graniczne z Białorusią muszą być ponownie zamknięte, bo przecież Łukaszenka nie wyda Polsce sabotażystów.

— skomentował europoseł Mariusz Kamiński.

Zamachowcy wjechali i wyjechali z Polski na Białoruś jakby byli u siebie. Mimo uprzedniego skazania za podobne czyny na Ukrainie. Mogli spokojnie opuścić Polskę, ponieważ rząd przez kilkanaście godzin bagatelizował zdarzenie. Przecież to kompromitacja na pełnej linii

— stwierdził również Sebastian Kaleta, były wiceminister sprawiedliwości.

To jedna z kwestii, które trzeba wyjaśnić jak najszybciej - w jaki sposób skazany za dywersję na Ukrainie, przebywający na Białorusi, dostał się do Polski, a później nie niepokojony opuścił nasz kraj

— dodał parlamentarzysta PiS Radosław Fogiel.

Jakim cudem dwóch ukraińskich sprawców (w tym jeden skazany za akty dywersji w 2024 r. we Lwowie) przyjechali do Polski z Białorusi i tam wrócili? Przeszli przez przejście graniczne czy przez płot?

— pytał mecenas Bartosz Lewandowski.

Jest to ciekawe choćby z uwagi na nieustające przechwałki rządu Tuska, jak to udało się mu „uszczelnić granice”.

aja/X

