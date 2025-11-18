„Na wniosek PK unieważniłem paszport dyplomatyczny Zbigniewa Z.” - napisał na platformie X Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych. Tym samym dał kolejny przykład, że koalicja 13 grudnia już „wydała wyrok” na byłego szefa MS.
W miniony weekend media obiegły doniesienia o zablokowaniu paszportu posła Marcina Romanowskiego, który korzysta z azylu politycznego na Węgrzech. „Rzeczpospolita”, która o tym poinformowała, zapowiadała, że to samo czeka Zbigniewa Ziobrę.
Unieważnienie paszportu dyplomatycznego
Przypomnijmy, że Ziobrze, który również przebywa obecnie na Węgrzech, nie przedstawiono jeszcze zarzutów. Mimo to politycy koalicji rządzącej wypowiadają się o byłym ministrze w taki sposób, jakby w jego sprawie zapadł już wyrok.
Na wniosek PK unieważniłem paszport dyplomatyczny Zbigniewa Z.
— napisał na portalu X Radosław Sikorski, szef MSZ.
Sikorski to najwyraźniej kolejny polityk Koalicji 13 Grudnia, który „wydał wyrok” na Ziobrę, zanim zrobił to niezawisły sąd.
