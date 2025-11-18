Nawrocki: "Mamy dziś sytuację w państwie, w której prezydentem Polski jest antykomunista, marszałkiem Sejmu jest postkomunista"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Prezydent Karol Nawrocki w Radiu Wnet / autor: youtube/ Radio WNET
Prezydent Karol Nawrocki w Radiu Wnet / autor: youtube/ Radio WNET

Mamy dziś sytuację w państwie, w której prezydentem Polski jest antykomunista i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, marszałkiem Sejmu jest postkomunista” - stwierdził prezydent RP Karol Nawrocki na antenie Radia Wnet.

Nie ucieszyłem się tak bardzo, jak usłyszałem, że marszałkiem Sejmu został Włodzimierz Czarzasty. Taka wola polskiego parlamentu, przyjdzie mi współpracować z panem marszałkiem

— powiedział Karol Nawrocki, komentując wybór lidera Lewicy Włodzimierza Czarzastego na funkcję marszałka Sejmu.

Mamy dziś sytuację w państwie, w której prezydentem Polski jest antykomunista i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, marszałkiem Sejmu jest postkomunista. Mamy bardzo odległe wizje państwa, przeszłości, myślę, że także naszej przyszłości, ale będziemy przyglądali się temu, jak ta współpraca prezydenta i marszałka wygląda

— mówił dalej.

Zdaniem Nawrockiego wybór Czarzastego na marszałka „budzi te sentymenty w odniesieniu do komunizmu czy do postkomunizmu”, co – według prezydenta - „może nie byłoby na tyle groźne, gdyby pan marszałek w swojej retoryce politycznej nie używał tych słów, które są odległe od prawdy historycznej”.

Niezależnie od tego oczywiście szanuję jako prezydent Polski wybór polskiego Sejmu

— podkreślił, zaznaczając jednocześnie, że głęboko się z tym wyborem nie zgadza.

Myślę, że przyjdzie taki moment, w którym wszystko, co dzieje się dzisiaj wokół większości parlamentarnej uzmysłowi w końcu Polakom, że nie idziemy w dobrym kierunku

— dodał prezydent.

— NA ŻYWO. Czarzasty wybrany nowym marszałkiem. Zdecydowano po burzliwych obradach Sejmu. Opozycja skandowała „precz z komuną!”

— Jarosław Kaczyński: „To jest po prostu czysta komuna, to jest Sejm komunistyczny”; „Brak jakichkolwiek zasad moralnych”

— Czarnek mocno: Czarzasty cenił Jaruzelskiego, Kuklińskiego nazwał „zdrajcą”. Nie może być marszałkiem, bo komunizm jest zabroniony. WIDEO

olnk/Radio WNET/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych