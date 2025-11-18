„Mamy dziś sytuację w państwie, w której prezydentem Polski jest antykomunista i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, marszałkiem Sejmu jest postkomunista” - stwierdził prezydent RP Karol Nawrocki na antenie Radia Wnet.
Nie ucieszyłem się tak bardzo, jak usłyszałem, że marszałkiem Sejmu został Włodzimierz Czarzasty. Taka wola polskiego parlamentu, przyjdzie mi współpracować z panem marszałkiem
— powiedział Karol Nawrocki, komentując wybór lidera Lewicy Włodzimierza Czarzastego na funkcję marszałka Sejmu.
Mamy dziś sytuację w państwie, w której prezydentem Polski jest antykomunista i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, marszałkiem Sejmu jest postkomunista. Mamy bardzo odległe wizje państwa, przeszłości, myślę, że także naszej przyszłości, ale będziemy przyglądali się temu, jak ta współpraca prezydenta i marszałka wygląda
— mówił dalej.
Zdaniem Nawrockiego wybór Czarzastego na marszałka „budzi te sentymenty w odniesieniu do komunizmu czy do postkomunizmu”, co – według prezydenta - „może nie byłoby na tyle groźne, gdyby pan marszałek w swojej retoryce politycznej nie używał tych słów, które są odległe od prawdy historycznej”.
Niezależnie od tego oczywiście szanuję jako prezydent Polski wybór polskiego Sejmu
— podkreślił, zaznaczając jednocześnie, że głęboko się z tym wyborem nie zgadza.
Myślę, że przyjdzie taki moment, w którym wszystko, co dzieje się dzisiaj wokół większości parlamentarnej uzmysłowi w końcu Polakom, że nie idziemy w dobrym kierunku
— dodał prezydent.
olnk/Radio WNET/PAP
