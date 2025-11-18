„Karty SIM użyte do wysadzenia torów były polskie, bo dywersanci korzystają z polskich numerów i nie chodzą w rosyjskich onucach. I właśnie korzystając z Pegasusa, nasze służby za rządów Zjednoczonej Prawicy rozbiły grupę planującą zamachy na linie kolejowe” - napisał Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny we wpisie w serwisie X.
Według ustaleń RMF FM polskie służby mają wiedzieć, kto zakupił dwie karty SIM do telefonów, które posłużyć miały do detonacji ładunków wybuchowych na torach trasy kolejowej linii Warszawa-Lublin w pobliżu stacji Mika. Wyjaśniono, że chodzi o karty SIM polskiego operatora.
Tusk zwalcza Pegasusa
Sprawę dosadnie w mediach społecznościowych skomentował Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny.
I co teraz, funkcjonariusze reżimowej GW, połykacie własne języki? Karty SIM użyte do wysadzenia torów były polskie, bo dywersanci korzystają z polskich numerów i nie chodzą w rosyjskich onucach
— wskazał.
I właśnie korzystając z Pegasusa, nasze służby za rządów Zjednoczonej Prawicy rozbiły grupę planującą zamachy na linie kolejowe
— zauważył.
A Tusk? Zwalcza zakup narzędzi, które chroniły życie Polaków. Zwalcza technologie, które służby na świecie – w tym z wielu państw UE – wykorzystują do walki z przestępcami i terrorystami. Bo dla niego ważniejsi skorumpowani kumple namierzeni przez Pegasusa. Tym razem cud sprawił, że nikt nie zginął. A państwo nie może liczyć na cuda. Skuteczne służby potrzebują nowoczesnych technologii, a nie amuletów
— podkreślił.
