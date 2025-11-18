A tak zwalczali! Ziobro przypomina fakty: Korzystając z Pegasusa, nasze służby za rządów rozbiły grupę planującą zamachy na linie kolejowe

Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę, że Pegasus mógł powstrzymać akty dywersji na kolei.
Karty SIM użyte do wysadzenia torów były polskie, bo dywersanci korzystają z polskich numerów i nie chodzą w rosyjskich onucach. I właśnie korzystając z Pegasusa, nasze służby za rządów Zjednoczonej Prawicy rozbiły grupę planującą zamachy na linie kolejowe” - napisał Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny we wpisie w serwisie X.

Według ustaleń RMF FM polskie służby mają wiedzieć, kto zakupił dwie karty SIM do telefonów, które posłużyć miały do detonacji ładunków wybuchowych na torach trasy kolejowej linii Warszawa-Lublin w pobliżu stacji Mika. Wyjaśniono, że chodzi o karty SIM polskiego operatora.

Tusk zwalcza Pegasusa

Sprawę dosadnie w mediach społecznościowych skomentował Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny.

I co teraz, funkcjonariusze reżimowej GW, połykacie własne języki? Karty SIM użyte do wysadzenia torów były polskie, bo dywersanci korzystają z polskich numerów i nie chodzą w rosyjskich onucach

— wskazał.

I właśnie korzystając z Pegasusa, nasze służby za rządów Zjednoczonej Prawicy rozbiły grupę planującą zamachy na linie kolejowe

— zauważył.

A Tusk? Zwalcza zakup narzędzi, które chroniły życie Polaków. Zwalcza technologie, które służby na świecie – w tym z wielu państw UE – wykorzystują do walki z przestępcami i terrorystami. Bo dla niego ważniejsi skorumpowani kumple namierzeni przez Pegasusa. Tym razem cud sprawił, że nikt nie zginął. A państwo nie może liczyć na cuda. Skuteczne służby potrzebują nowoczesnych technologii, a nie amuletów

— podkreślił.

