Wybór Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu jest mocno komentowany w mediach społecznościowych. „Co za upadek! To powrót komuny do serca polskiej demokracji i ponownej dopuszczenie postkomunistów do najważniejszych funkcji państwowych! W samym środku stanu wojennego Włodzimierz Czarzasty dołączył do PZPRu i wiernie służył totalitarnemu systemowi, który prześladował polskich patriotów i utrzymywał nas w bloku wschodnim. W samym środku wojny hybrydowej z Rosją Putina najważniejsze stanowiska w państwie obejmują ludzie, którzy kolaborowali z komunistyczną Rosją na szkodę niepodległej Polski!” - napisał Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
Po niezwykle emocjonalnej debacie w polskim Sejmie, koalicja 13 grudnia wybrała Włodzimierza Czarzastego z Lewicy na marszałka tej izby.
Za jego wyborem zagłosowało 236 posłów, przeciw było 209, a od głosu wstrzymały się 2 osoby.
„Upadek”
Wybór postkomunisty na marszałka Sejmu wywołał lawinę oburzenia w mediach społecznościowych.
Rządząca koalicja powołała na marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego - aparatczyka PZPR, partii satelickiej wobec radzieckiej partii komunistycznej. Co za upadek! To powrót komuny do serca polskiej demokracji i ponownej dopuszczenie postkomunistów do najważniejszych funkcji państwowych! W samym środku stanu wojennego Włodzimierz Czarzasty dołączył do PZPRu i wiernie służył totalitarnemu systemowi, który prześladował polskich patriotów i utrzymywał nas w bloku wschodnim. W samym środku wojny hybrydowej z Rosją Putina najważniejsze stanowiska w państwie obejmują ludzie, którzy kolaborowali z komunistyczną Rosją na szkodę niepodległej Polski! To nie tylko niemoralne - to niebezpieczne! Będziemy walczyć o bezpieczną Polskę wolną od reliktów PRLu!
— wskazał Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
„W czasach transformacji Czarzasty tworzył nowe przestrzenie między biznesem, kulturą a społeczeństwem”? To teraz tak się nazywa uwłaszczenie PRL-owskiej nomenklatury poprzez powołane przez PZPR i podmioty zależne spółki takie, jak Transakcja, Muza, Euromedia i wiele innych…
— podkreślił prof. Piotr Gliński, były minister kultury i dziedzictwa narodowego, były wicepremier.
Precz z komuną!
— napisał Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, załaczając do wpisu dosadny klip.
Postkomuna do tej pory się kryła. Teraz bezwstydnie obsadza działacza PZPR w roli drugiej osoby w Państwie. Quo Vadis Polsko?
— pytał Grzegorz Puda, poseł PiS.
Komuna upadła na cztery łapy. Włodzimierz Czarzasty, były członek PZPR, gloryfikujący Armię Czerwoną, która napadała na Polskę („Ci ludzie nas wyzwolili, dali nam wolność”), został właśnie… marszałkiem Sejmu! Wstyd i hańba. Wielokrotnie mówiłam, że polska polityka potrzebuje nowego pokolenia, ludzi całkowicie wolnych od zgniłych związków z poprzednim systemem, nieumoczonych w afery i gotowych odważnie reprezentować polskie interesy. I co? Koalicja Tuska na drugą osobę w państwie wybiera nam uosobienie tego wszystkiego, co już dawno powinno odejść w zapomnienie. To wiele mówi, w jakim miejscu wciąż jesteśmy jako państwo. Ponad 35 lat po oficjalnym upadku komuny, my wciąż wzywamy: Precz z komuną!
— zaznaczyła Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji.
Wstyd. Przypomnijmy też jaki słaby mandat poselski ma pan Czarzasty, którego z ostatniego miejsca przegonił w okręgu poseł z tej samej listy - Łukasz Litewka. Człowiek, który ledwo został posłem jest teraz drugą osobą w państwie
— zauważył Jan Kanthak, poseł PiS.
Były członek sowieckiej kolaboracyjnej formacji Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Włodzimierz Czarzasty z poparciem najbardziej prorosyjskiego premiera III RP Donalda Tuska Marszałkiem Sejmu RP w wolnej Polsce. Kolejny „ich człowiek” w Warszawie
— stwierdził Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
„Samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta Aurory. Chłopców o twarzach ziemniaczanych…” Zbigniew Herbert
— napisał Jan Kasprzyk, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, były szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Mamy nowego Marszałka Sejmu… W wolnej Polsce, w trzeciej dekadzie XXI w., marszałkiem został człowiek, który sam o sobie mówi, że jest komunistą…
— podkreślił dr Oskar Kida, konstytucjonalista.
A ja wam powiem, że mi nie przeszkadza, że nowy marszałek sejmu, Czarzasty, to komunista, postkomunista czy tam członek lewicy. Nie przeszkadza mi nawet jego PZPRowska przeszłość. To nic przy tym, co on naprawdę reprezentuje. Mi przeszkadza, że Czarzasty to marionetka Tuska. Cyniczny, bezideowy typ, będący takim Giertychem, tyle że ustawionym na lewo, no i mniej durnym, chamskim, prymitywnym, ale równie niebezpiecznym i gotowym na wszystko dla swoich prawdziwych mocodawców, którym nie są wyborcy, nie jest jakaś mityczna lewica, ale właśnie Tusk i jego sojusznicy. Gotów na każde złamanie prawa czy Konstytucji. Mi przeszkadza, że to człowiek, który, w kluczowych momentach po wygranych przez Nawrockiego wyborach, gdyby wtedy piastował stanowisko Hołowni, byłby gotów do akceptacji planów Giertycha, Tuska i Bodnara i skręcił wynik wyborów demokratycznych w Polsce. Natychmiast. Zgodził się na ten zamach stanu. Co, z perspektywy czasu wiemy, że skończyłoby się skrajną destabilizacją Polski i wystawieniem jej na działania Rosji. Ba, że był to plan napisany na Kremlu. To jest dla mnie najważniejszy „problem” z Czarzastym
— ocenił Dawid Wildstein, publicysta.
Dla przeciętnego dwudziestolatka Czarzasty to dziadek z telewizora, który był w tym PZPRze, co upadł na kilkanaście lat przed naszymi narodzinami. Ale dla ludzi, którzy widzieli na własne oczy aferę Rywina, a nawet PRL to jest splunięcie w twarz. Coś poszło nie tak w III RP
— skomentował Patryk Spaliński, lider ruchu Akcja Restart.
