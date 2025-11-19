Absurd. Policja skierowała wniosek o zgodę na ściganie Sławomira Mentzena. Powód? Odpalenie racy na Marszu Niepodległości

Sławomir Mentzen odpalił racę na Marszu Niepodległości pomimo zakazu używania środków pirotechnicznych.
Sławomir Mentzen odpalił racę na Marszu Niepodległości pomimo zakazu używania środków pirotechnicznych. / autor: Fratria

W sytuacji, kiedy dochodzi do aktów dywersję na Polskę, policja w państwie Donalda Tuska bierze się za ściganie jednego z liderów drugiej największej partii opozycyjnej w kraju za… złamanie niedorzecznego zakazu stosowania rac na Marszu Niepodległości. „Skierowaliśmy do Komendy Głównej Policji wniosek o wyrażenie zgody na ściganie za wykroczenie posła Sławomira Mentzena” - powiedział rzecznik Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Robert Szumiata.

Sławomir Mentzen odpalił racę na Marszu Niepodległości pomimo zakazu używania środków pirotechnicznych. Na zdjęciu opublikowanym przez niego w mediach społecznościowych widać, że trzyma on w ręku płonącą racę.

Policja opublikowała też wizerunki innych uczestników, którzy podczas marszu odpalali race dymne i używali środków pirotechnicznych. Działanie to wywołało ogromne oburzenie dużej części opinii publicznej.

Co dalej?

Komenda Główna Policji, do której trafi wniosek, podda go analizie, a następnie - jeśli uzna, że jest zasadny - skieruje wniosek o pociągnięcie posła do odpowiedzialności za pośrednictwem Prokuratora Generalnego do marszałka Sejmu.

11 listopada zatrzymano 43 osoby - część z nich za posiadanie narkotyków, część to osoby poszukiwane od miesięcy w związku z innymi przestępstwami.

Policja zabezpieczyła blisko 800 rac, granatów hukowych i innych środków pirotechnicznych oraz kilkanaście noży i maczet.

