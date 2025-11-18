W Sejmie doszło do niecodziennego incydentu. Poseł PiS Bartosz Kownacki nagrywał telefonem wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego podczas jego wystąpienia w Sejmie, gdy ten prezentował kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu. Kowancki spotkał się jednak z bezwstydną agresją ze strony przedstwicieli obozu władzy i premiera Tuska, który zwyzywał Kownackiego od „pajaców”. Wtórowali mu w tym przedstawiciele jego rządu, a wicemarszałek Zgorzelski zwrócił uwagę… posłowi PiS, że zakłóca obrady.
Do skandalicznego incydentu doszło podczas dzisiejszych obrad w Sejmie.
Skandaliczne grubiaństwo Tuska
Poseł PiS i były wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki nagrywał wystąpienie Krzysztofa Gawkowskiego, jednak nie mogło to przejść uwadze premiera Donalda Tuska, który niejako dał swoim ludziom z rządu i partii znak do ataku na parlamentarzystę opozycji.
Zobaczcie teraz. Człowiek, który lubuje się w mówieniu o onanizmie, prezentuje życiorys p. marszałka Czarzastego. A tutaj są ci, którzy będą głosowali „za”
— mówił Kownacki (nawiązując do groteskowej wypowiedzi wicepremiera) i wskazywał na ławy rządowe.
CZYTAJ WIĘCEJ: Ależ wypalił… Gawkowski: „Taki z Czarzastego komunista, jak z Błaszczaka onanista”. Olejnik nie wytrzymała: „Nie, nie nie…”
Pajac
— krzyknął bezczelnie premier Tusk.
Słucham panie premierze?
— spytał grzecznie poseł PiS.
Powiedziałem „ale pajac”
— odparł szef rządu.
O sobie pan tak mówi?
— spytał Kownacki.
Nie, nie, o panu. Wszyscy się śmieją
— zaznaczył Tusk.
O rany… dobra samokrytyka
— ironizował poseł PiS.
Do rozmowy włączył się szef KPRM Jan Grabiec.
Posłem, posłem pan jest
— zwrócił uwagę Kownackiemu.
Jestem posłem, tak. Pan premier też jest posłem
— odparł parlamentarzysta opozycji.
Atak Frysztaka
Nagle do Bartosza Kownackiego podszedł wyraźnie nabuzowany poseł KO Konrad Frysztak.
Panie Kownacki, pan sobie przypomni Piotrowicza, Kryżego. Gdzie są ci wasi komuniści dzisiaj? Z Piotrowicza zrobiliście sędziego!
— mówił Frysztak.
Nie zasłaniaj pajaca, bo chcę zrobić zdjęcia
— zwrócił mu uwagę Kownacki.
Na razie to tylko powiem, że komunę to wy tworzyliście przez 30 lat. Piotrowiczowi, prokuratorowi stanu wojennego…
— szalał Frysztak.
W tym momencie premier Tusk klepnął w ramię posła Frysztaka i gestem dał znać, by dał już spokój.
Wykluczenie z obrad i połajanki
Do sytuacji pod ławami rządowymi włączył się prowadzący obrady Sejmu wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który zwrócił się do posła Kownackiego, że ten ma zakłócać obrady Izby i przywołał go do porządku.
Panie pośle Kownacki. Zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Na podstawie art. 175 ust. 3. Regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku
— mówił prowadzący obrady wicemarszałek Zgorzelski.
Kownacki wyszedł z sali, jednak po drodze zwracali się do niego grubiańsko przedstawiciele władzy.
Ruki pa szwam [z rosyjskiego руки по швам - czyli „baczność” - red.] i do domu
— mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
I co, błaźnie?
— pytał wiceszef MFiPR Jacek Karnowski.
Kownacki po wyjściu z sali obrad nagrał też swój krótki komentarz.
Nie mogę nagrywać, bo p. marszałek Zgorzelski zabrania nam nagrywania w Sejmie, ale cały ten filmik puścimy. Zobaczymy, jak się marszałek Zgorzelski będzie zachowywał
— podkreślił Bartosz Kownacki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746041-knajackie-zachowanie-tuska-wyzwal-kownackiego-od-pajacow
