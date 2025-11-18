WIDEO

Knajackie zachowanie premiera w Sejmie. Tusk wyzwał Kownackiego: "Ale pajac". Wtórowali mu ministrowie

W Sejmie doszło do niecodziennego incydentu. Poseł PiS Bartosz Kownacki nagrywał telefonem wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego podczas jego wystąpienia w Sejmie, gdy ten prezentował kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu. Kowancki spotkał się jednak z bezwstydną agresją ze strony przedstwicieli obozu władzy i premiera Tuska, który zwyzywał Kownackiego od „pajaców”. Wtórowali mu w tym przedstawiciele jego rządu, a wicemarszałek Zgorzelski zwrócił uwagę… posłowi PiS, że zakłóca obrady.

Do skandalicznego incydentu doszło podczas dzisiejszych obrad w Sejmie.

Skandaliczne grubiaństwo Tuska

Poseł PiS i były wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki nagrywał wystąpienie Krzysztofa Gawkowskiego, jednak nie mogło to przejść uwadze premiera Donalda Tuska, który niejako dał swoim ludziom z rządu i partii znak do ataku na parlamentarzystę opozycji.

Zobaczcie teraz. Człowiek, który lubuje się w mówieniu o onanizmie, prezentuje życiorys p. marszałka Czarzastego. A tutaj są ci, którzy będą głosowali „za”

— mówił Kownacki (nawiązując do groteskowej wypowiedzi wicepremiera) i wskazywał na ławy rządowe.

CZYTAJ WIĘCEJ: Ależ wypalił… Gawkowski: „Taki z Czarzastego komunista, jak z Błaszczaka onanista”. Olejnik nie wytrzymała: „Nie, nie nie…”

Pajac

— krzyknął bezczelnie premier Tusk.

Słucham panie premierze?

— spytał grzecznie poseł PiS.

Powiedziałem „ale pajac”

— odparł szef rządu.

O sobie pan tak mówi?

— spytał Kownacki.

Nie, nie, o panu. Wszyscy się śmieją

— zaznaczył Tusk.

O rany… dobra samokrytyka

— ironizował poseł PiS.

Do rozmowy włączył się szef KPRM Jan Grabiec.

Posłem, posłem pan jest

— zwrócił uwagę Kownackiemu.

Jestem posłem, tak. Pan premier też jest posłem

— odparł parlamentarzysta opozycji.

Atak Frysztaka

Nagle do Bartosza Kownackiego podszedł wyraźnie nabuzowany poseł KO Konrad Frysztak.

Panie Kownacki, pan sobie przypomni Piotrowicza, Kryżego. Gdzie są ci wasi komuniści dzisiaj? Z Piotrowicza zrobiliście sędziego!

— mówił Frysztak.

Nie zasłaniaj pajaca, bo chcę zrobić zdjęcia

— zwrócił mu uwagę Kownacki.

Na razie to tylko powiem, że komunę to wy tworzyliście przez 30 lat. Piotrowiczowi, prokuratorowi stanu wojennego…

— szalał Frysztak.

W tym momencie premier Tusk klepnął w ramię posła Frysztaka i gestem dał znać, by dał już spokój.

Wykluczenie z obrad i połajanki

Do sytuacji pod ławami rządowymi włączył się prowadzący obrady Sejmu wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który zwrócił się do posła Kownackiego, że ten ma zakłócać obrady Izby i przywołał go do porządku.

Panie pośle Kownacki. Zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Na podstawie art. 175 ust. 3. Regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku

— mówił prowadzący obrady wicemarszałek Zgorzelski.

Kownacki wyszedł z sali, jednak po drodze zwracali się do niego grubiańsko przedstawiciele władzy.

Ruki pa szwam [z rosyjskiego руки по швам - czyli „baczność” - red.] i do domu

— mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.

I co, błaźnie?

— pytał wiceszef MFiPR Jacek Karnowski.

Kownacki po wyjściu z sali obrad nagrał też swój krótki komentarz.

Nie mogę nagrywać, bo p. marszałek Zgorzelski zabrania nam nagrywania w Sejmie, ale cały ten filmik puścimy. Zobaczymy, jak się marszałek Zgorzelski będzie zachowywał

— podkreślił Bartosz Kownacki.

