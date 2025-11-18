Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Prezes NIL o problemach w NFZ. "W Ministerstwie Zdrowia nikt się nie przejmuje, albo celowo chcą przeczekać kryzys"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Ministerstwo Zdrowia / autor: Fratria
Ministerstwo Zdrowia / autor: Fratria

Ministerstwo Zdrowia z nami nie rozmawia. Dostaliśmy jedną propozycję, kiedy wybuchła już cała afera, że nie ma pieniędzy. Pani wiceminister zwróciła się do NIL, że mamy przyjść do MZ o konkretnej godzinie danego dnia. Kiedy odpowiedzieliśmy, że akurat wtedy musimy być w NIL, to zaproponowała spotkanie na Radzie Dialogu Społecznego. Myślę, że nie ten timing, nie ten sposób rozmowy. Jest poważny kryzys, a mamy poczucie, że albo w MZ nikt się nie przejmuje, albo celowo chcą przeczekać kryzys finansowy” - powiedział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski w programie „Bez Pardonu” na antenie Telewizji wPolsce24.

Prezes wyjaśnił, że w przestrzeni publicznej panują dwie rzeczywistości. Polityczna i odzwierciedlająca stan faktyczny.

Z jednej strony mamy rzeczywistość prawdziwą…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych