Szymon Hołownia został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Poparło go 261 posłów, a 162 osoby wstrzymały się od głosu

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty / autor: PAP/Tomasz Gzell
Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty / autor: PAP/Tomasz Gzell

Szymon Hołownia został wicemarszałkiem Sejmu. Decyzja dokonała się bezwzględną większością głosów. Hołownię poparło 261 posłów.

Przeciw wyborowi Hołowni na wicemarszałka zagłosowało 14 parlamentarzystów, a wstrzymało się 162. Większość bezwzględna to 219 z 437 głosujących dziś posłów.

Laurka” Kosiniaka-Kamysza

Niech dokonania Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu posłużą jako najlepsza rekomendacja, by mógł pełnić funkcję wicemarszałka Sejmu

— podkreślił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawiając kandydaturę Hołowni na to stanowisko.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Hołownia był marszałkiem „wrażliwym zarówno na głosy tych, którzy tworzą większość rządową, jak również tych, którzy głośno krzyczą, są w opozycji”.

To zachowanie było po prostu sprawiedliwe przez te dwa lata

— powiedział wicepremier.

Wśród zasług Hołowni Kosiniak-Kamysz wymienił m.in. postawienie na otwarty parlamentaryzm, innowacje, dialog ze społeczeństwem i konsultacje społeczne. Podkreślił też wagę wprowadzonych ułatwień w Sejmie dla osób z niepełnosprawnościami.

Niech te słowa i część przynajmniej tylko dokonań pana marszałka posłużą dla Wysokiej Izby jako najlepsza rekomendacja, żeby mógł kontynuować swoją pracę w prezydium Sejmu, żeby mógł dalej realizować misję otwartego parlamentaryzmu, żeby dalej prowadził dyplomację parlamentarną i mógł pełnić zaszczytną funkcję wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej

— mówił Kosiniak-Kamysz.

Czarzasty nowym marszałkiem

Wcześniej ma marszałka Sejmu wybrano współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego.

Debata przed wyborem Czarzastego była bardzo burzliwa. Tej kandydaturze sprzeciwiali się posłowie PiS, Razem i Konfederacji.

Prawo i Sprawiedliwość nie zaproponowało swojego kandydata na wicemarszałka.

Nie widzimy w tej chwili żadnego powodu, aby w tym układzie, który uważam za przestępczy - zewnętrzny i przestępczy jednocześnie - brać jakikolwiek udział. Nawet w  taki pozorny w istocie, bo ludzie odbierają to jednak jako udział w tej władzy

— oświadczył Jarosław Kaczyński i dodał, że obecnie posiadanie wicemarszałka nie daje wpływu na to, co dzieje się w Sejmie.

Hołownia podpisał w zeszły czwartek – 13 listopada – rezygnację z tej funkcji marszałka Sejmu. Jest to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji na fotelu marszałka zastąpi go Włodzimierz Czarzasty.

CZYTAJ TAKŻE:

-Czarzasty wybrany nowym marszałkiem. Zdecydowano po burzliwych obradach Sejmu. Opozycja skandowała „precz z komuną!”

-Nie będzie kandydata PiS na wicemarszałka Sejmu. Kaczyński: Nie widzimy powodu, aby brać udział w tym przestępczym układzie

aja/sejm.gov.pl, PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych