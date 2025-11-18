Szymon Hołownia został wicemarszałkiem Sejmu. Decyzja dokonała się bezwzględną większością głosów. Hołownię poparło 261 posłów.
Przeciw wyborowi Hołowni na wicemarszałka zagłosowało 14 parlamentarzystów, a wstrzymało się 162. Większość bezwzględna to 219 z 437 głosujących dziś posłów.
„Laurka” Kosiniaka-Kamysza
Niech dokonania Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu posłużą jako najlepsza rekomendacja, by mógł pełnić funkcję wicemarszałka Sejmu
— podkreślił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawiając kandydaturę Hołowni na to stanowisko.
Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Hołownia był marszałkiem „wrażliwym zarówno na głosy tych, którzy tworzą większość rządową, jak również tych, którzy głośno krzyczą, są w opozycji”.
To zachowanie było po prostu sprawiedliwe przez te dwa lata
— powiedział wicepremier.
Wśród zasług Hołowni Kosiniak-Kamysz wymienił m.in. postawienie na otwarty parlamentaryzm, innowacje, dialog ze społeczeństwem i konsultacje społeczne. Podkreślił też wagę wprowadzonych ułatwień w Sejmie dla osób z niepełnosprawnościami.
Niech te słowa i część przynajmniej tylko dokonań pana marszałka posłużą dla Wysokiej Izby jako najlepsza rekomendacja, żeby mógł kontynuować swoją pracę w prezydium Sejmu, żeby mógł dalej realizować misję otwartego parlamentaryzmu, żeby dalej prowadził dyplomację parlamentarną i mógł pełnić zaszczytną funkcję wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej
— mówił Kosiniak-Kamysz.
Czarzasty nowym marszałkiem
Wcześniej ma marszałka Sejmu wybrano współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego.
Debata przed wyborem Czarzastego była bardzo burzliwa. Tej kandydaturze sprzeciwiali się posłowie PiS, Razem i Konfederacji.
Prawo i Sprawiedliwość nie zaproponowało swojego kandydata na wicemarszałka.
Nie widzimy w tej chwili żadnego powodu, aby w tym układzie, który uważam za przestępczy - zewnętrzny i przestępczy jednocześnie - brać jakikolwiek udział. Nawet w taki pozorny w istocie, bo ludzie odbierają to jednak jako udział w tej władzy
— oświadczył Jarosław Kaczyński i dodał, że obecnie posiadanie wicemarszałka nie daje wpływu na to, co dzieje się w Sejmie.
Hołownia podpisał w zeszły czwartek – 13 listopada – rezygnację z tej funkcji marszałka Sejmu. Jest to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji na fotelu marszałka zastąpi go Włodzimierz Czarzasty.
