„Sejm będzie głosować budżet na przyszły rok i to naprawdę jest moment, żeby przedstawiciele wszystkich klubów spotkali się bez kamer i na spokojnie porozmawiali o tym, czy tych środków jest tam wystarczająco dużo na sprawne działanie służb, żeby porozmawiać o tym poważnie, zanim budżet zostanie przegłosowany. Dlatego Razem zgłosiło do prezydenta Karola Nawrockiego wniosek o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego” - poinformował z mównicy sejmowej lider Razem Adrian Zandberg. Polityk poruszył tę kwestię w związku z aktami dywersji na kolei.
W miniony weekend doszło do uszkodzenia infrastruktury kolejowej na trasie Warszawa-Lublin. Prokuratura wszczęła wczoraj śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym. Lider partii Razem Adrian Zandberg zabrał w tej sprawie głos z mównicy sejmowej.
To dobrze, że pan premier przedstawi informacje o aktach dywersji, zanim pochłonie wysoką izbę żonglerkę marszałkowskimi stołkami. To powinna być lampka alarmowa dla nas wszystkich, ale mamy tu szczerze mówiąc poważniejsze pytanie. Czy i kto złoży dymisję? To jest pytanie, czy nasze służby specjalne działają sprawnie, skoro dochodzi do kolejnych takich sytuacji. To są kolejne takie sytuacje, panie premierze
— mówił.
Dodał również:
Czy ochrona kontrwywiadowcza kolei, ochrona transportów w tym transportów wojskowych jest na odpowiednim poziomie? To dotyczy też kluczowych zakładów przemysłowych, patrz Puławy, Azoty. Trzeba zadać pytanie o pieniądze, bo od dawna jest wiele wątpliwości dotyczących proponowanego przez was budżetu służb. Te wątpliwości pojawiły się między innymi na komisji do spraw służb specjalnych.
Wniosek do prezydenta o zwołanie RBN
Polityk poinformował, że Razem zwróciło się do prezydenta Nawrockiego.
— powiedział Zandberg.
