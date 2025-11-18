Rzecznik neo-Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak pytany na antenie Polsat News o postępy w śledztwie dotyczącym aktów dywersji na kolei przekazał, że na miejscu zdarzenia w powiecie garwolińskim znaleziono kabel, który najprawdopodobniej służył do zainicjowania wybuchu, który uszkodził tor.
Na trasie Warszawa – Dorohusk doszło w dniach 15-17 listopada do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński), eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.
Odnaleziony kabel
Dzisiaj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta.
Na miejscu zdarzeń zabezpieczyliśmy szereg dowodów. Te ślady pomogą nam w ustaleniu sprawców, a następnie postawieniu ich przed sądem. W powiecie garwolińskim znaleziono kabel, który najprawdopodobniej służył do zainicjowania wybuchu
— powiedział prok. Nowak.
Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział dzisiaj, że wszystko wskazuje na to, że zdarzenie na kolei, „wręcz zamach terrorystyczny”, było inicjowane przez rosyjskie służby specjalne.
Dodał, że rosyjskie służby będą chciały wykorzystać tę sytuację, by dezinformować i wskazywać na ewentualne wątki ukraińskie.
„Dywersja o charakterze terrorystycznym”
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu. Śledztwo, jak przekazano, będzie prowadzone przez zespół, w skład którego wejdą prokuratorzy z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej a także funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji.
Śledztwo dotyczy uszkodzenia infrastruktury linii kolejowej nr 7 na trasie Warszawa Wschodnia-Dorohusk. Chodzi o uszkodzenie torów przy użyciu materiałów wybuchowych w okolicach miejscowości Mika (powiat garwoliński) oraz uszkodzenia torów w okolicach miejscowości Gołąb (powiat puławski). Działania te, jak podała prokuratura, sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował wczoraj, że jest w kontakcie z polskimi władzami w sprawie eksplozji, a Kwatera Główna NATO czeka na wyniki śledztwa.
Ukraińcy na rosyjskim żołdzie?
Premier Donald Tusk odniósł się podczas dzisiejszego wystąpienia w Sejmie do aktu sabotażu na kolei w okolicy stacji Mika i zaznaczył, że ustalono dwóch sprawców, obywateli ukraińskich, którzy - według szefa rządu - współpracują od dawna z rosyjskimi służbami.
Ustalone osoby to dwóch obywateli Ukrainy, działających i współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami. To ustalenie naszych służb i prokuratury, a także wynika to ze współpracy z naszymi służbami sojuszniczymi. Ustalone są ich tożsamości
— mówił w Sejmie premier Donald Tusk.
Na wyraźną prośbę prokuratury nie podam państwu w tej chwili imion i nazwisk tych dwóch obywateli, ponieważ właśnie w tej chwili, w której wypowiadam te słowa, trwają kolejne operacje. Ale mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj te operacje zostaną zakończone
— dodał.
Szef rządu wyjaśnił, że jedna z podejrzanych osób to obywatel skazany w maju 2025 r. przez lwowski sąd za akty dywersji na terenie Ukrainy, obecnie przebywający na Białorusi. Drugi to mieszkaniec Donbasu, także przedostał się z Białorusi do Polski, razem z pierwszym podejrzanym, jesienią tego roku. Tuż przed zamachami.
maz/PAP
