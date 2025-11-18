Samorząd lekarski zwrócił się do premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego o niezwłoczne spotkanie w związku z sytuacją w ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało PAP, że resort zaproponował Naczelnej Izbie Lekarskiej spotkanie, ale zaproszenie zostało odrzucone. Samorząd Lekarski tłumaczy, że nie zamierza spotykać się z wiceminister Katarzyną Kęcką, którą resort zaproponował, ale z szefową ministerstwa. Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował natomiast w swoim wpisie, że zaplanowane na jutro spotkanie, na które prezydent Karol Nawrocki zaprosił prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego ma dotyczyć „tragicznej sytuacji Polskiej Ochrony Zdrowia”.
Naczelna Izba Lekarska wysłała prośby o niezwłoczne spotkanie do premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego.
W obliczu narastających zagrożeń dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i braku możliwości dialogu z Ministerstwem Zdrowia oraz licznych sygnałów o dramatycznej sytuacji finansowej placówek medycznych i przesuwaniu świadczeń dla pacjentów prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zwraca się z prośbą o niezwłoczne spotkanie z Panem Premierem oraz z Panem Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Stosowne dokumenty z prośbą zostały wysłane drogą formalną
— poinformował samorząd lekarski w komunikacie.
Niebezpieczeństwo zdrowotne
Zdaniem NIL obecna sytuacja w ochronie zdrowia bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli ze względu na informacje licznych oddziałów szpitalnych o braku środków i konieczności przesuwania albo zawieszania udzielania świadczeń.
Odpowiedzialność za zapewnienie sprawnego systemu ochrony zdrowia spoczywa na państwie — samorząd lekarski nie może być pozostawiony samemu w obliczu systemowego kryzysu
— zaznaczyła NIL.
Lekarze zadeklarowali gotowość do merytorycznej współpracy, przekazania konkretnych danych i propozycji rozwiązań oraz uczestnictwa w rozmowach na najwyższym szczeblu.
Zaniżanie rangi spotkania
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb przekazał dzisiaj PAP, że resort proponował Naczelnej Radzie Lekarskiej spotkanie 12 listopada w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog.
Spotkanie z udziałem wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej oraz ekspertami miałoby dotyczyć wynagrodzeń w ochronie zdrowia i współpracy między ministerstwem a środowiskiem lekarskim. Zaproszenie jednak zostało odrzucone przez prezesa NRL Łukasza Jankowskiego
— powiedział rzecznik.
W piśmie przesłanym do MZ szef samorządu lekarskiego przekazał, że w spotkaniu powinna uczestniczyć minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
Jesteśmy otwarci na rozmowy. W resorcie obowiązuje jednak podział kompetencji, a dialog społeczny, czyli m.in. rozmowy z Naczelną Izbą Lekarską, leżą w kompetencjach wiceminister Kęckiej
— dodał Jakub Gołąb.
NIL potwierdziła PAP, że odrzuciła propozycję spotkania. Przekazała, że obecna sytuacja w ochronie zdrowia wymaga w jej ocenie rozmów z ministrem zdrowia, nie z zastępcami.
Na początku listopada Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia, które do końca tego roku przewodniczy obradom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, z prośbą o umożliwienie uczestnictwa przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zaplanowanych na wtorek 18 listopada obradach tego zespołu. Na ostatnim spotkaniu, pod koniec października, MZ przedstawiło propozycje zmian w ustawie dotyczącej zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych. Na 18 listopada zaplanowano kontynuację rozmów na ten temat.
Samorząd lekarski przekazał PAP, że w odpowiedzi na prośbę Naczelnej Rady Lekarskiej Ministerstwo Zdrowia poinformowało NRL o braku takiej możliwości. Wskazano, że jedyną dopuszczoną regulaminem formą obecności jest zgłoszenie eksperta przez uprawnione organizacje.
Zaproszenie prezydenta
Paweł Szefernaker poinformował w swoim wpisie, że zaplanowane na środę spotkanie, na które prezydent Karol Nawrocki zaprosił prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego ma dotyczyć „tragicznej sytuacji Polskiej Ochrony Zdrowia”.
Prezydent RP Karol Nawrocki zaprosił na jutro (środa, 19.11.2025) prezesa NIL Łukasza Jankowskiego na spotkanie ws. tragicznej sytuacji Polskiej Ochrony Zdrowia
— napisał na X Paweł Szefernaker.
NIL przekazała PAP, że spotkanie u prezydenta odbędzie się o godz. 14.
Inicjatywa prezydenta
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował wczoraj, że w dniu dzisiejszym do marszałka Sejmu trafi prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. Minister w KPRP Karol Rabenda przekazał, że prezydent Karol Nawrocki proponuje zmiany ustawowe, które pozwoliłyby zasilić budżet NFZ o 3,5 mld zł.
Prezydencki minister Karol Rabenda zauważył z kolei, że dziura budżetowa w Narodowym Funduszu Zdrowia w tym roku osiągnęła około 20 mld zł.
Rozumiemy, że wydatków w budżecie państwa jest wiele, ale państwo nie powinno oszczędzać na zdrowiu pacjentów i na zdrowiu dzieci. Także taka sytuacja jest niedopuszczalna według prezydenta
— podkreślił.
Oczywiście tu odpowiedzialność leży w 100 proc. po stronie rządowej, ale to nie jest tak, że pan prezydent przygląda się temu biernie. My jesteśmy po szeregu spotkań i konsultacji w tych sprawach i pan prezydent chciałby zaproponować rozwiązanie, które w części pozwoli rozwiązać tę tragiczną sytuację w służbie zdrowia. Otóż zmiany w ustawie o Funduszu Medycznym
— dodał.
CZYTAJ TEŻ:
— Będzie prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym! „Państwo nie powinno oszczędzać na zdrowiu pacjentów i dzieci”
— NIL prostuje konfabulacje Tuska ws. pacjentów onkologicznych. „Niestety jesteśmy zmuszeni podtrzymać te słowa, na dowód załączamy oficjalne dane NFZ
— Szokująca opinia minister zdrowia! „Pacjent najpierw sam płaci fakturę. O takim systemie w Polsce marzę”. Będzie prywatyzacja?
maz/wPolityce.pl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746031-szefowa-mz-nie-ma-czasu-dla-nil-zaprosil-ich-prezydent
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.