W 1988 roku w Magdalence rozpoczął się proces tzw. transformacji. Symboliczne nazwiska o tym świadczą, że to dalej trwa. Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Józef Oleksy, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka, Bronisław Komorowski, Tusk i Czarzasty. To jest dramat dla Polski, ale powinniśmy robić wszystko, żeby naród obudził się i zatrzymał ten niebezpieczny proceder” - powiedział były marszałek Sejmu Marek Kuchciński z PiS, odnosząc się do Włodzimierza Czarzastego, który zajął fotel marszałka Sejmu po Szymonie Hołowni.

Kuchciński został zapytany o Włodzimierza Czarzastego i jego kandydaturę na stanowisko marszałka Sejmu.

Całe Prawo i sprawiedliwość i myślę, że większość Polaków jest zdumiona i przeciwna tej propozycji. To jest potwierdzenie…

