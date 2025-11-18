Posłowie koalicji Donalda Tuska karnie wybrali Włodzimierza Czarzastego na kolejnego marszałka Sejmu. Okazuje się jednak, że nie wszyscy, Michał Kołodziejczak z KO i Agnieszka Buczyńska z Polski 2050 byli przeciwko. Czy czekają ich za to jakieś konsekwencje? Obok posłów PiS i obu Konfederacji przeciwko postkomuniście zagłosowali także posłowie lewicowej partii Razem.
Sejm głosami koalicji Donalda Tuska wybrał Włodzimierza Czarzastego z Lewicy nowym marszałkiem Sejmu. Zastąpił on na tym stanowisku Szymona Hołownię z Polski 2050, co było zapisane w umowie koalicyjnej, która umożliwiła objęcie władzy Donaldowi Tuskowi. Za głosowało 236 posłów, przeciw było 209, a od głosu wstrzymały się 2 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 224 posłów. Nie głosowało 13 posłów.
Okazuje się jednak, że nie wszyscy posłowie koalicji Donalda Tuska uważają, że Czarzasty powinien być marszałkiem Sejmu.
Czy ktoś się wyłamał?
W głosowaniu kandydaturę Czarzastego poparło 153 posłów klubu KO. O dziwo, od głosu wstrzymał się były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, a nie zagłosowała Danuta Jazłowiecka. Karnie zachowało się także 31 posłów PSL, którzy Czarzastego poparli i tylko jeden z 32 posłów tej partii, Zbigniew Ziejewski nie głosował.
Czarzasty dostał głosy 28 polityków Polski 2050 (przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik a Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała) i 21 polityków Lewicy.
3 posłów niezrzeszonych było za kandydaturą Czarzastego (Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk i Tomasz Zimoch). Przeciw zagłosował tylko Tomasz Rzymkowski.
Komunista nie może być marszałkiem
Zdecydowany sprzeciw zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość podkreślając, że lider Lewicy to postkomunista, który ciągle gloryfikuje czasy PRL, a płk. Kuklińskiego nazywa „zdrajcą”. Wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie PiS byli przeciwko Czarzastemu. Nie zagłosowało 6 nieobecnych posłów, w tym m.in. Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro.
14 polityków Konfederacji oraz 3 koła Konfederacji Korony Polskiej było przeciwko powierzeniu Czarzastemu drugiej co do ważności w państwie funkcji marszałka Sejmu.
Przeciwko było także 3 posłów koła Wolni Republikanie oraz 5 posłów koła lewicowej partii Razem.
