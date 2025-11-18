Jak wyglądało głosowanie ws. Czarzastego? Nie wszyscy posłowie koalicji Tuska poparli nowego marszałka. SPRAWDŹ wyniki

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Donald Tusk gratuluje w Sejmie Włodzimierzowi Czarzastemu / autor: PAP/Tomasz Gzell/sejm.gov
Donald Tusk gratuluje w Sejmie Włodzimierzowi Czarzastemu / autor: PAP/Tomasz Gzell/sejm.gov

Posłowie koalicji Donalda Tuska karnie wybrali Włodzimierza Czarzastego na kolejnego marszałka Sejmu. Okazuje się jednak, że nie wszyscy, Michał Kołodziejczak z KO i Agnieszka Buczyńska z Polski 2050 byli przeciwko. Czy czekają ich za to jakieś konsekwencje? Obok posłów PiS i obu Konfederacji przeciwko postkomuniście zagłosowali także posłowie lewicowej partii Razem.

CZYTAJ TAKŻE: Czarzasty wybrany nowym marszałkiem. Zdecydowano po burzliwych obradach Sejmu. Opozycja skandowała „precz z komuną!”

Sejm głosami koalicji Donalda Tuska wybrał Włodzimierza Czarzastego z Lewicy nowym marszałkiem Sejmu. Zastąpił on na tym stanowisku Szymona Hołownię z Polski 2050, co było zapisane w umowie koalicyjnej, która umożliwiła objęcie władzy Donaldowi Tuskowi. Za głosowało 236 posłów, przeciw było 209, a od głosu wstrzymały się 2 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 224 posłów. Nie głosowało 13 posłów.

Okazuje się jednak, że nie wszyscy posłowie koalicji Donalda Tuska uważają, że Czarzasty powinien być marszałkiem Sejmu.

CZYTAJ TAKŻE: Cukierkowa laurka Gawkowskiego o Czarzastym. Posłowie PiS wyszli wtedy z sali! „Komunę przywracają w try miga. Śmiech przez łzy”

Czy ktoś się wyłamał?

W głosowaniu kandydaturę Czarzastego poparło 153 posłów klubu KO. O dziwo, od głosu wstrzymał się były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, a nie zagłosowała Danuta Jazłowiecka. Karnie zachowało się także 31 posłów PSL, którzy Czarzastego poparli i tylko jeden z 32 posłów tej partii, Zbigniew Ziejewski nie głosował.

Czarzasty dostał głosy 28 polityków Polski 2050 (przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik a Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała) i 21 polityków Lewicy.

3 posłów niezrzeszonych było za kandydaturą Czarzastego (Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk i Tomasz Zimoch). Przeciw zagłosował tylko Tomasz Rzymkowski.

CZYTAJ TAKŻE: Nie będzie kandydata PiS na wicemarszałka Sejmu. Kaczyński: Nie widzimy powodu, aby brać udział w tym przestępczym układzie

Komunista nie może być marszałkiem

Zdecydowany sprzeciw zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość podkreślając, że lider Lewicy to postkomunista, który ciągle gloryfikuje czasy PRL, a płk. Kuklińskiego nazywa „zdrajcą”. Wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie PiS byli przeciwko Czarzastemu. Nie zagłosowało 6 nieobecnych posłów, w tym m.in. Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro.

14 polityków Konfederacji oraz 3 koła Konfederacji Korony Polskiej było przeciwko powierzeniu Czarzastemu drugiej co do ważności w państwie funkcji marszałka Sejmu.

Przeciwko było także 3 posłów koła Wolni Republikanie oraz 5 posłów koła lewicowej partii Razem.

szczegółowe głosowanie ws. powołania Czarzastego na marszałka Sejmu / autor: sejm.gov
szczegółowe głosowanie ws. powołania Czarzastego na marszałka Sejmu / autor: sejm.gov

CZYTAJ TAKŻE:

— Czarnek mocno: Czarzasty cenił Jaruzelskiego, Kuklińskiego nazwał „zdrajcą”. Nie może być marszałkiem, bo komunizm jest zabroniony

— Jarosław Kaczyński: „To jest po prostu czysta komuna, to jest Sejm komunistyczny”; „Brak jakichkolwiek zasad moralnych”

koal/PAP/sejm.gov

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych