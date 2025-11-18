Po niezwykle burzliwej debacie Sejm wybrał Włodzimierza Czarzastego z Lewicy na kolejnego marszałka Sejmu. Wiceprezes PiS prof. Przemysław Czarnek w ostrych słowach protestował, sprzeciwiając się temu wyborowi. „Pan Czarzasty jest jednym z trzech polityków, którzy byli zamieszani w aferę Rywina” - powiedział z sejmowej mównicy Czarnek. Polityk przypomniał także słowa Czarzastego, który stwierdził, że płk Kukliński jest dla niego zdrajcą, a gen. Jaruzelskiego należy cenić. „Komunizm jest zabroniony konstytucyjnie i nie może pan być marszałkiem Sejmu” - zakończył swoje wystąpienie wiceprezes PiS prof. Czarnek.
Za wyborem Włodzimierza Czarzastego na to stanowisko marszałka Sejmu zagłosowało 236 posłów, przeciw było 209, a od głosu wstrzymały się 2 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 224 posłów. Zanim jednak rządząca koalicja przeforsowała jego kandydaturę, doszło do ostrej wymiany zdań w Sejmie. Wiceprezes PiS prof. Przemysław Czarnek przypominał posłom tuż przed głosowaniem, kim jest Czarzasty i jak zdążył zapisać się na kartach historii.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, prezentacja pana Włodzimierza Czarzastego, panie premierze, była niepełna. Słuchałem jej. Pominął pan istotne szczegóły. Nie sądziłem, że się będę powoływał akurat na tego człowieka, ale przeczytam państwu jeden cytat bardzo ciekawy. „Pan Czarzasty jest jednym z trzech polityków, którzy byli zamieszani w aferę Rywina. To jest rzecz nieprawdopodobna, że tego rodzaju ludzie robią kariery polityczne. Druga osoba w państwie, przedstawiciel polskiego parlamentu musi być trochę jak żona Cezara, czysta i bez żadnych zarzutów. A ja nie mogę zapomnieć, że to właśnie pan Kwiatkowski, pani Jakubowska i właśnie pan Czarzasty byli bohaterami źródła afery Rywina”. Kto to? Bronisław Komorowski, Polsat. Ciekawe, prawda? Nawet ich prezydent, na którego pan Czarzasty zapewne głosował w drugich turach i w 2010, i w 2015 roku mówi, że to jest skandaliczne, żeby tego rodzaju ludzie robili kariery polityczne i nie mogą być marszałkami Sejmu. Nie my. Wasi ludzie tak mówią
— powiedział z sejmowej mównicy wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
Komunizm jest konstytucyjnie zabroniony
W ocenie Czarnka Czarzasty to człowiek, który gloryfikuje czasy komunistyczne.
Ale przedstawmy jednak bliżej pana Włodzimierza Czarzastego. Następny cytat: „Różnica między nami polega na tym, że ja pana gen. Jaruzelskiego uważam za postać, którą cenię, a pana pułkownika Kuklińskiego uważam za zdrajcę”. To Włodzimierz Czarzasty w Polskie Radio Jedynka. Dzisiaj, proszę państwa, jest 80. rocznica odsłonięcia pomnika „czterech śpiących” bohaterów armii radzieckiej, komunistów. Być może właśnie dlatego to dzisiaj w 80. rocznicę mamy wybrać Włodzimierza Czarzastego, który mówi o Kuklińskim, że to jest zdrajca, a o Jaruzelskim, komunistycznym zbrodniarzu, mówi, że to jest człowiek, do którego on ma szacunek
— stwierdził polityk Prwa i Sprawiedliwości.
Następny cytat z pana Włodzimierza Czarzastego: „Sowieccy żołnierze wyzwalali również Polskę. Wie pan o tym? Wie pan o tym?”. Pytał pan Włodzimierz Czarzasty w „Gościu Wiadomości” redaktora prowadzącego. Nie, panie marszałku, żołnierze sowieccy zniewalali Polskę w miejsce Niemców. To są fakty historyczne. Nie wyzwalali tu nikogo. Mordowali, gwałcili i okupowali nasz kraj przez kolejne kilkadziesiąt lat
— kontynuował prof. Czarnek.
Ale pan Włodzimierz Czarzasty ma też dobre strony. Oto pan Włodzimierz Czarzasty odsłonił nam prawdę o tym, kogo mamy po tej stronie w 80 proc. Kiedy Frasyniuk mówił, „31 sierpnia wciąż śpiewamy Janek Wiśniewski padł, ale w grudniu 70., tylko, że my ich k… pokonali. To nie jest temat na dobry film, równy żołnierzom wyklętym”. Pyta Frasyniuk. Odpowiada Włodzimierz Czarzasty, „drogi Władysławie Frasyniuku, żeście komunistów pokonali? No nie, wyście się z nami k… przy okrągłym stole 4 czerwca dogadali”. Dogadali panie Czarzasty, tak się pan nazwał. Komunizm jest zabroniony konstytucyjnie i nie może pan być marszałkiem Sejmu
— zakończył swoje wystąpienie prof. Przemysław Czarnek.
