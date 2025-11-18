Prawo i Sprawiedliwość nie zgłosi kandydatury na stanowisko wicemarszałka Sejmu, według nieoficjalnych wcześniejszych informacji miałaby nim zostać Elżbieta Witek. „Nie widzimy w tej chwili żadnego powodu, aby w tym układzie, który uważam za przestępczy - zewnętrzny i przestępczy jednocześnie - brać jakikolwiek udział” - oświadczył dopytywany o tę sprawię prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Dziennikarze zapytali prezesa Jarosław Kaczyński w kuluarach Sejmu o to, czy Prawo i Sprawiedliwość zgłosi teraz kandydaturę na wicemarszałka Sejmu. Odpowiedział, że takiego zgłoszenia nie będzie.
Nie, taka decyzja zapadła
— odpowiedział prezes Jarosław Kaczyński.
Nie planujemy wystawiać naszych kandydatów, choć to symboliczne i straszne zarazem, że koalicja 13 grudnia na funkcję marszałka rekomenduje zadeklarowanego komunistę i rusofila… Zamiast iść do przodu jako kraj, cofamy się
— oświadczył z kolei rzecznik PiS poseł Rafał Bochenek.
Definitywnie nie - „to przestępczy układ”
Przy okazji wymiany marszałków Sejmu - Szymona Hołowni na Włodzimierza Czarzastego - PiS zastanawiało się nad możliwością zgłoszenia kandydatury własnego wicemarszałka. Największy klub parlamentarny partii, która wygrała wybory w 2023 r., został na początku tej kadencji Sejmu pozbawiony stanowiska wicemarszałka, głosami koalicji Donalda Tuska. Na początku listopada w szeregach partii mówiono, że jeśli PiS wystawi kogokolwiek, to będzie to Elżbieta Witek. Była marszałek nie chciała się wypowiadać na temat swojego ewentualnego kandydowania. Dziś już wiadomo, że taka kandydatura nie zostanie zgłoszona.
Nie widzimy w tej chwili żadnego powodu, aby w tym układzie, który uważam za przestępczy - zewnętrzny i przestępczy jednocześnie - brać jakikolwiek udział. Nawet w taki pozorny w istocie, bo ludzie odbierają to jednak jako udział w tej władzy
— oświadczył Jarosław Kaczyński i dodał, że obecnie posiadanie wicemarszałka nie daje wpływu na to, co dzieje się w Sejmie.
To jest bardzo pozorne. Ludzie bardzo często odbierają obejmowanie takich stanowisk, jako udział we władzy. Zetknąłem się i z takimi opiniami, pozwolę sobie zacytować: „u nas, w mojej wsi, jak kto w telewizji, to u władzy”
— odrzekł prezes PiS. Dopytywany o czasy pierwszego rządu Donalda Tuska, kiedy PiS będąc w opozycji, miało jednak swojego wicemarszałka w Sejmie, zwrócił uwagę na niezwykle istotną różnicę.
To były inne czasy. To nie była wojna tego rodzaju, jak dzisiaj
— zakończył temat Jarosław Kaczyński.
