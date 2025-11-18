„W porównaniu do Szymona Hołowni, który faktycznie był mocno koncyliacyjny i nastawiony na współpracę także z opozycją, chęci współpracy nie będzie ze strony Włodzimierza Czarzastego” - powiedziała poseł niezrzeszona Paulina Matusiak w „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do wyboru nowego marszałka Sejmu.
Matysiak została zapytana o wykluczenie z partii Razem.
Z partii zostałam wyrzucona. Czekam jeszcze na wyniki odwołania, wczoraj odbyła się Rada Krajowa w tej właśnie kwestii. Złożyłam odwołanie, była krótka dyskusja i głosowanie. Dziś będą wyniki
— wyjaśniła.
Dywersja na kolei
Następnie poruszona została kwestia komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Chodzi oczywiście o akty dywersji na kolei, które miały miejsce na trasie z Warszawy do Lublina.
Przede…
