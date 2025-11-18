Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Matysiak o dzisiejszym głosowaniu: "Uważam, że Czarzasty nie będzie dobrym marszałkiem"; "Chęci współpracy nie będzie"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Poseł niezrzeszona Paulina Matysiak w Telewizji wPolsce24 / autor: Telewizja wPolsce24
Poseł niezrzeszona Paulina Matysiak w Telewizji wPolsce24 / autor: Telewizja wPolsce24

W porównaniu do Szymona Hołowni, który faktycznie był mocno koncyliacyjny i nastawiony na współpracę także z opozycją, chęci współpracy nie będzie ze strony Włodzimierza Czarzastego” - powiedziała poseł niezrzeszona Paulina Matusiak w „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do wyboru nowego marszałka Sejmu.

Matysiak została zapytana o wykluczenie z partii Razem.

Z partii zostałam wyrzucona. Czekam jeszcze na wyniki odwołania, wczoraj odbyła się Rada Krajowa w tej właśnie kwestii. Złożyłam odwołanie, była krótka dyskusja i głosowanie. Dziś będą wyniki

— wyjaśniła.

Dywersja na kolei

Następnie poruszona została kwestia komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Chodzi oczywiście o akty dywersji na kolei, które miały miejsce na trasie z Warszawy do Lublina.

Przede…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych