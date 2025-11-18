Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie wybierają nowego marszałka. Jak wynika z umowy koalicyjnej, ma nim zostać współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Upłynęła bowiem pierwsza połowa kadencji obecnego Sejmu. Kandydatura Czarzastego została właśnie zgłoszona. Zapraszamy do śledzenia relacji portalu wPolityce.pl
Czarnek: Wnoszę o odroczenie obrad
W ciągu godziny Sejm RP zdecyduje o tym, kto będzie kolejnym marszałkiem Sejmu. Podobno ma nim być Włodzimierz Czarzasty. W istocie będzie to głosowanie nie za tym, kto będzie marszałkiem, ale nad tym, czy państwo nadal ma być słabe i słabnąć na naszych oczach, czy też mamy zawrócić z tej drogi i państwo wzmacniać
— podkreślił poseł PiS Przemysław Czarnek.
Prawa ręka wicemarszałka Czarzastego, wicepremier Krzysztof Gawkowski, jeszcze 24 godziny po akcie dywersji twierdził, że mogło dojść do kradzieży torów
— dodał.
Wnoszę o odroczenie obrad i przedstawienie pełnego życiorysu pana Czarzastego i pana Gawkowskiego. Kim wy jesteście?
— podkreślił.
Marszałek Zgorzelski otworzył posiedzenie
Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski otworzył dzisiejsze posiedzenie izby niższej.
Jarosław Kaczyński: Nie wystawimy kandydata na wicemarszałka
Jarosław Kaczyński, lider PiS, potwierdził w rozmowie z dziennikarzami na korytarzu sejmowym, że jego ugrupowanie nie zgłosi swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu.
Nie widzimy w tej chwili żadnego powodu, żeby w tym układzie, który uważam za przestępczy - zewnętrzny i przestępczy jednocześnie - brać udział
— powiedział prezes PiS, wyjaśniając tę decyzję.
Ćwik z PL2050 nie zagłosuje za wyborem Czarzastego na marszałka
Poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik powiedział dziennikarzom, że nie zagłosuje za kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Jak mówił, powodem jest postawa Czarzastego i Lewicy w sprawie ustawy o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.
Nowa Lewica zgłosiła kandydaturę Czarzastego na marszałka Sejmu
Klub parlamentarny Lewicy formalnie zgłosił kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu
— poinformował PAP rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.
Do zmiany marszałka dojdzie na rozpoczynającym się o godzinie 11:00 posiedzeniu Sejmu. Wybór marszałka Sejmu następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. O godzinie 8 rano weszła w życie rezygnacja złożona przez Szymona Hołownię, dotychczasowego marszałka.
Umowa koalicyjna
Wybór marszałka Sejmu następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Posłowie KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL potwierdzają poparcie dla kandydatury Czarzastego, podkreślając, że „umów należy dotrzymywać”. Sprzeciw wobec jego kandydatury zapowiedzieli posłowie PiS, Konfederacji i Razem. Sejm dokona dziś także wyboru wicemarszałka lub wicemarszałków izby. Kandydata na wicemarszałka może zgłosić co najmniej 15 posłów. Również wicemarszałka Sejm wybiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Dotychczasowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał w zeszły czwartek – 13 listopada – rezygnację z tej funkcji. Jest to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji na fotelu marszałka ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty.
Zgodnie z umową koalicyjną Czarzasty miał przejąć funkcję marszałka Sejmu od 14 listopada i sprawować ją do końca kadencji. Jednak w zeszłym tygodniu Hołownia poinformował, że wraz z Czarzastym podjęli decyzję, by wybór nowego marszałka odbył się na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 18 listopada.
aja/PAP, wPolsce24, sejm.gov.pl
