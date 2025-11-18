„Będę twardym, lojalnym, przewidywalnym elementem tej koalicji” - zadeklarował Włodzimierz Czarzasty po wyborze na marszałka Sejmu. Za jego wyborem na to stanowisko marszałka głosowało 236 posłów, przeciw było 209, a od głosu wstrzymały się 2 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 224 posłów. Nowy marszałek zwołał Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów.
Którzy posłowie byli przeciwko lub wstrzymali się od głosu?
Za wyborem Włodzimierza Czarzastego (Lewica) na nowego marszałka Sejmu głosowały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciw zagłosowali politycy PiS, Konfederacji oraz koła Razem.
W głosowaniu kandydaturę Czarzastego poparło 153 posłów klubu KO (od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak), 31 z 32 posłów PSL (Zbigniew Ziejewski nie głosował), 28 polityków Polski 2050 (przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik, a Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała) i 21 polityków Lewicy.
Przeciw opowiedziało się 182 polityków PiS, 14 polityków Konfederacji, 5 posłów koła Razem, 3 koła Wolni Republikanie oraz 3 koła Konfederacji Korony Polskiej.
3 posłów niezrzeszonych było za kandydaturą Czarzastego (Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk i Tomasz Zimoch). Przeciw głosował Tomasz Rzymkowski.
Nowy marszałek zwołuje Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów
Zwołuję posiedzenie Prezydium Sejmu na godzinę 12:20, Konwentu Seniorów na 12:25 w gabinecie marszałka. Zarządzam przerwę w obradach do godziny 13:15
— powiedział Czarzasty.
„Będę lojalnym, przewidywalnym elementem tej koalicji”
Dziękuję serdecznie za wybór. Bardzo serdecznie chciałem podziękować panu marszałkowi Hołowni. Jesteś wzorem, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad
— zwrócił się do swojego poprzednika Włodzimierz Czarzasty.
Zrobię wszystko, żeby ten poziom utrzymać. Chciałem podziękować koalicji która moją kandydaturę wsparła i chcę jasno powiedzieć: jestem członkiem tej koalicji, wspieram tę koalicję i będę twardym lojalnym przewidywalnym elementem tej koalicji
— zadeklarował.
Czarzasty wybrany na marszałka Sejmu
Włodzimierz Czarzasty został wybrany na marszałka Sejmu.
Za wyborem Czarzastego na nowego marszałka głosowało 236 posłów, przeciw było 209, a od głosu wstrzymały się 2 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 224 posłów
Sachajko… cytuje posłów PSL
Poseł koła Wolni Republikanie Jarosław Sachajko przypomina umowę koalicyjną Kukiz‘15 z PSL. Zawierała m.in. zapis o rotacji na stanowisku wicemarszałka Sejmu.
Słyszeliśmy wtedy od posłów PSL: „Rotacyjna to może być kosiarka”. Co się zmieniło, drogi PSL?
— pytał parlamentarzysta opozycji.
Zawisza: Nie macie naszego głosu
Poseł Razem Marcelina Zawisza podkreśliła, że koalicja rządząca nie uzyska głosu tego ugrupowania za kandydaturą Włodzimierza Czarzastego.
Żukowska całym sercem za Czarzastym
Niezwykle emocjonalne wystąpienie w obronie Czarzastego wygłasza teraz Anna Maria Żukowska.
Boicie się, dlatego wychodzicie! Bardzo dobrze, bo będzie porządek w tej izbie! I wszystkie wasze przewiny zostaną rozliczone
— wykrzykiwała do parlamentarzystów PiS.
Jak przekonywała Żukowska, historia Polski to nie tylko PRL, ale także III RP i „niestety, między innymi, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości”. Włodzimierza Czarzastego przedstawiła jako osobę „oddaną społeczeństwu obywatelskiemu”. Dowodem na to ma być współpraca przy protestach, „łańcuchach świateł”, „paradzie równości”, ale też… demonstracje pod willą Jarosława Kaczyńskiego.
Czarnek o Czarzastym: Kuklińskiego nazywa zdrajcą, do Jaruzelskiego ma szacunek
Poseł Przemysław Czarnek postanowił uzupełnić życiorys Włodzimierza Czarzastego. Przypomniał m.in. jego udział w aferze Rywina.
To jest rzecz nieprawdopodobna że tego rodzaju ludzie robią kariery polityczne
— skomentował.
„Różnica między nami polega na tym, że ja pana generała Jaruzelskiego uważam za postać, którą cenię a pana pułkownika Kuklińskiego uważam za zdrajcę”. Włodzimierz Czarzasty, Polskie Radio Jedynka. Dzisiaj, proszę państwa, jest 80. rocznica odsłonięcia pomnika czterech śpiących, bohaterów Armii Radzieckiej, komunistów. Być może właśnie dlatego mamy dziś wybrać Włodzimierza Czarzastego, który nazywa Ryszarda Kuklińskiego „zdrajcą”, a o Jaruzelskim - komunistycznym zbrodniarzu! - Mówi, że to człowiek, do którego ma szacunek
— mówił poseł PiS Przemysław Czarnek.
Następny cytat z pana Włodzimierza Czarzastego: „Sowieccy żołnierze wyzwalali również Polskę. Wie pan o tym?” - pytał redaktora prowadzącego w „Gościu Wiadomości”. Nie, panie marszałku. Nie! Żołnierze sowieccy zniewalali Polskę w miejsce Niemców. Nie wyzwalali tu nikgogo. Mordowali, gwałcili i okupowali nasz kraj przez kolejne kilkadziesiąt lat
— przemawiał Czarnek.
Ale pan Włodzimierz Czarzasty ma też dobre strony. Odsłonił nam prawdę o tym, kogo mamy po tej stronie w 80 proc. Kiedy Frasyniuk mówił: „31 sierpnia wciąż śpiewamy ‘Janek Wiśniewski’ padł, tylko że my ich pokonali. To nie jest temat na dobry film równy żołnierzom Wyklętym?”- pyta Frasyniuk. Odpowiada Włodzimierz Czarzasty: „Drogi Władysławie Frasyniuk, żeście komunistów pokonali? No nie. Wyście się z nami przy okrągłym stole i 4 czerwca dogadali. dogadali
Wicemarszałek upomniał posłów Kownackiego i Boguckiego
W momencie odczytywania przez Gawkowskiego życiorysu Czarzastego poseł Bartosz Kownacki poruszał się po sali sejmowej, nagrywając rząd przy użyciu telefonu i selfie-sticka. Został upomniany przez marszałka Zgorzelskiego. Później również poseł Jacek Bogucki otrzymał upomnienie.
PiS opuszcza salę
Wicepremier Krzysztof Gawkowski przystąpił do odczytania wniosku o wybór Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Posłowie PiS zaczęli opuszczać salę. Z ław poselskich rozlegały się okrzyki „precz z komuną!”.
Nie da się słuchać peanów na rzecz W. Czarzastego, dlatego wyszliśmy razem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim z sali plenarnej
— napisał poseł PiS Krzysztof Szczucki.
Gawkowski odczytuje wniosek
Krzysztof Gawkowski, wicepremier i poseł Nowej Lewicy, odczytał życiorys Włodzimierza Czarzastego, uzasadniając tę kandydaturę na marszałka Sejmu. Sposób przedstawienia życiorysu nowego marszałka - tj. przemilczenie niewygodnych fragmentów życiorysu - wywołał liczne protesty. Posłowie PiS zaczęli opuszczać salę.
Rozpoczyna się wybór marszałka Sejmu
Wicemarszałek Piotr Zgorzelski poinformował o przystąpieniu do wyboru marszałka Sejmu.
Opozycja o akcie dywersji
Posłowie opozycji: w tym m.in. Jarosław Sachajko (Wolni Republikanie), Przemysław Czarnek (PiS), Adrian Zandberg (Razem) oraz Witold Tumanowicz (Konfederacja) podnosili sprawę aktu dywersji.
Czarnek: Wnoszę o odroczenie obrad
W ciągu godziny Sejm RP zdecyduje o tym, kto będzie kolejnym marszałkiem Sejmu. Podobno ma nim być Włodzimierz Czarzasty. W istocie będzie to głosowanie nie za tym, kto będzie marszałkiem, ale nad tym, czy państwo nadal ma być słabe i słabnąć na naszych oczach, czy też mamy zawrócić z tej drogi i państwo wzmacniać
— podkreślił poseł PiS Przemysław Czarnek.
Prawa ręka wicemarszałka Czarzastego, wicepremier Krzysztof Gawkowski, jeszcze 24 godziny po akcie dywersji twierdził, że mogło dojść do kradzieży torów
— dodał.
Wnoszę o odroczenie obrad i przedstawienie pełnego życiorysu pana Czarzastego i pana Gawkowskiego. Kim wy jesteście?
— podkreślił.
Marszałek Zgorzelski otworzył posiedzenie
Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski otworzył dzisiejsze posiedzenie izby niższej.
Jarosław Kaczyński: Nie wystawimy kandydata na wicemarszałka
Jarosław Kaczyński, lider PiS, potwierdził w rozmowie z dziennikarzami na korytarzu sejmowym, że jego ugrupowanie nie zgłosi swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu.
Nie widzimy w tej chwili żadnego powodu, żeby w tym układzie, który uważam za przestępczy - zewnętrzny i przestępczy jednocześnie - brać udział
— powiedział prezes PiS, wyjaśniając tę decyzję.
Ćwik z PL2050 nie zagłosuje za wyborem Czarzastego na marszałka
Poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik powiedział dziennikarzom, że nie zagłosuje za kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Jak mówił, powodem jest postawa Czarzastego i Lewicy w sprawie ustawy o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.
Nowa Lewica zgłosiła kandydaturę Czarzastego na marszałka Sejmu
Klub parlamentarny Lewicy formalnie zgłosił kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu
— poinformował PAP rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.
Do zmiany marszałka dojdzie na rozpoczynającym się o godzinie 11:00 posiedzeniu Sejmu. Wybór marszałka Sejmu następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. O godzinie 8 rano weszła w życie rezygnacja złożona przez Szymona Hołownię, dotychczasowego marszałka.
Umowa koalicyjna
Wybór marszałka Sejmu następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Posłowie KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL potwierdzają poparcie dla kandydatury Czarzastego, podkreślając, że „umów należy dotrzymywać”. Sprzeciw wobec jego kandydatury zapowiedzieli posłowie PiS, Konfederacji i Razem. Sejm dokona dziś także wyboru wicemarszałka lub wicemarszałków izby. Kandydata na wicemarszałka może zgłosić co najmniej 15 posłów. Również wicemarszałka Sejm wybiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Dotychczasowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał w zeszły czwartek – 13 listopada – rezygnację z tej funkcji. Jest to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji na fotelu marszałka ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty.
Zgodnie z umową koalicyjną Czarzasty miał przejąć funkcję marszałka Sejmu od 14 listopada i sprawować ją do końca kadencji. Jednak w zeszłym tygodniu Hołownia poinformował, że wraz z Czarzastym podjęli decyzję, by wybór nowego marszałka odbył się na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 18 listopada.
