Dziś rano zebrał się w trybie nadzwyczajnym rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenie zwołano po dwóch groźnych incydentach na trasie Warszawa–Lublin, gdzie uszkodzenia torów zmusiły pociąg z 475 pasażerami do gwałtownego hamowania. Służby podejrzewają obcą dywersję, a neo-prokuratura prowadzi śledztwo o charakterze terrorystycznym.
Posiedzenie zapowiedział wczoraj premier Donald Tusk informując, że wezmą w nim udział także dowódcy wojskowi, szefowie służb i przedstawiciel prezydenta.
Posiedzenie ma związek z incydentami, do których doszło na trasie Warszawa–Lublin. W wyniku pierwszego z nich zniszczono fragment torów w pobliżu stacji PKP Mika w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Z kolei w pobliżu miejscowości Gołąb w powiecie puławskim na Lubelszczyźnie, z powodu uszkodzonej linii kolejowej, do gwałtownego hamowania został zmuszony maszynista pociągu wiozącego 475 pasażerów. Nikomu nic się nie stało.
Służby wyjaśniają sprawę, wszczęto śledztwo
Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował wczoraj, że incydenty są wyjaśniane przez służby. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapewnił, że do wyjaśnienia sprawy zostali skierowani najlepsi funkcjonariusze i eksperci służb specjalnych. Podkreślił, że prawdopodobieństwo, że dzieje się to na zlecenie obcych służb, jest bardzo wysokie.
Doprowadzimy do tego, żeby sprawców i zleceniodawców zamachu postawić przed sądem w Polsce
— podkreślił.
Neo-prokuratura poinformowała wczoraj o wszczęciu śledztwa ws. aktów dywersji o charakterze terrorystycznym. Jak podano w komunikacie, działania te sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Śledztwo będzie prowadzone przez zespół prokuratorów. W skład zespołu wejdą prokuratorzy z mazowieckiego wydziału PZ PK oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji.
