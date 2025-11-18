Większość Polaków nie chce, by Włodzimierz Czarzasty objął funkcję marszałka Sejmu - wynika z najnowszego sondażu Pollstera dla „Super Expressu”, w którym przeciwko tej kandydaturze opowiedziało się 55 proc. badanych.
Instytut Badań Pollster zapytał ankietowanych, czy chcą Czarzastego w fotelu marszałka.
Ponad połowa ankietowanych (55 proc.). jest przeciwna politykowi Nowej Lewicy na tym stanowisku; 45 proc. chce by pokierował on pracami Sejmu.
Poparcie dla Lewicy jest niskie, a wiele osób może nie rozumieć, dlaczego Szymon Hołownia przestał być marszałkiem. Przeciwko Czarzastemu jest cała opozycja i część elektoratu Polski 2050 i PSL. Dlatego wynik badania nie jest zaskoczeniem
— tłumaczy politolog, dr Sergiusz Trzeciak w rozmowie z „Super Expressem”.
Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 15-17 listopada metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746011-czarzasty-marszalkiem-ponad-polowa-polakow-mowi-nie
