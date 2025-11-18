Prezydent Karol Nawrocki zgłosi w styczniu własny projekt ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa - poinformował dzisiaj „Dziennik Gazeta Prawna”. Sędziów do KRS ma wybierać Sejm, jednak zmienić ma się sposób ich wyboru przez izbę niższą i liczba sędziów potrzebna, by zgłosić kandydaturę do Sejmu.
Jeśli propozycja prezydenta zostanie odrzucona, to w nowym roku Karol Nawrocki zaproponuje referendum w tej sprawie
— czytamy w artykule, w którym dodano też - powołując się na słowa osoby z otoczenia prezydenta, że referendum ma być „straszakiem na rząd”.
W niedługim czasie pan prezydent chce powołać Radę ds. Naprawy Ustroju Państwa, której zadaniem będzie m.in. opracowanie projektu ustawy dotyczącej KRS, aby mogła ona być zaprezentowana najpóźniej w styczniu przyszłego roku
— powiedział „DGP” szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
Przedstawił też prace nad projektem ustawy dotyczącej KRS.
Jeżeli chodzi o mnie, to jestem zdania, że projekt powinien iść w stronę demokratycznego wyboru sędziów przez Sejm, a nie wyboru sędziów przez sędziów. Trzeba się pochylić nad procedurą, w jakiej Sejm wyłaniałby członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów i sposobem wyboru kandydatów ze środowiska sędziowskiego, w tym ilu sędziowskich głosów potrzeba, żeby kandydatura została zgłoszona do Sejmu
— dodał.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745999-prezydent-przedstawi-wlasny-projekt-ustawy-dot-krs
