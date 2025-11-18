Prezydent Nawrocki przedstawi własny projekt ustawy dot. KRS. Powołana ma zostać również Rada ds. Naprawy Ustroju Państwa

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Prezydent Karol Nawrocki zgłosi w styczniu własny projekt ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa - poinformował dzisiaj „Dziennik Gazeta Prawna”. Sędziów do KRS ma wybierać Sejm, jednak zmienić ma się sposób ich wyboru przez izbę niższą i liczba sędziów potrzebna, by zgłosić kandydaturę do Sejmu.

Jeśli propozycja prezydenta zostanie odrzucona, to w nowym roku Karol Nawrocki zaproponuje referendum w tej sprawie

— czytamy w artykule, w którym dodano też - powołując się na słowa osoby z otoczenia prezydenta, że referendum ma być „straszakiem na rząd”.

W niedługim czasie pan prezydent chce powołać Radę ds. Naprawy Ustroju Państwa, której zadaniem będzie m.in. opracowanie projektu ustawy dotyczącej KRS, aby mogła ona być zaprezentowana najpóźniej w styczniu przyszłego roku

— powiedział „DGP” szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Przedstawił też prace nad projektem ustawy dotyczącej KRS.

Jeżeli chodzi o mnie, to jestem zdania, że projekt powinien iść w stronę demokratycznego wyboru sędziów przez Sejm, a nie wyboru sędziów przez sędziów. Trzeba się pochylić nad procedurą, w jakiej Sejm wyłaniałby członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów i sposobem wyboru kandydatów ze środowiska sędziowskiego, w tym ilu sędziowskich głosów potrzeba, żeby kandydatura została zgłoszona do Sejmu

— dodał.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych