Decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego radna PiS z Ochoty Małgorzata Żuk została powołana na funkcję pełniącej obowiązki przewodniczącej Zarządu Krajowego Forum Młodych PiS - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek.
Energia, doświadczenie i wiedza z całą pewnością to wielkie atuty Małgorzaty, które będzie mogła wykorzystać budując potencjał naszej młodzieżowej organizacji zrzeszającej kolejne pokolenia patriotów. Wiem co mówię, sam tego doświadczyłem – Forum Młodych to świetna przygoda. Polecam wszystkim młodym, zainteresowanym życiem publicznym, polityką
— czytamy we wpisie Bochenka na platformie X.
Radna PiS z warszawskiej Ochoty Małgorzata Żuk napisała na platformie X, że „działalność w Forum Młodych PiS to nie tylko wielka polityka, ale przede wszystkim okazja do poznania niezwykłych ludzi i nawiązania przyjaźni”.
To ogromny zaszczyt, ale przede wszystkim wielkie zobowiązanie
— dodała, odnosząc się do wpisu Bochenka.
W poście na Facebooku na profilu Forum Młodych PiS podziękowano za „ogrom pracy na rzecz budowania młodzieżowej drużyny PiS” dotychczasowemu szefowi Forum, posłowi PiS Michałowi Moskalowi, który przewodniczył organizacji od 2020 r.
Małgorzata Żuk brała udział m.in. w przygotowaniu tegorocznej konwencji PiS w Katowicach.
Młodzieżówka PiS
Forum Młodych PiS to organizacja młodzieżowa Prawa i Sprawiedliwości, której członkowie zrzeszają się w Klubach Forum Młodych PiS organizowanych przy strukturach terenowych partii. Młodzieżówka zrzesza osoby w wieku od 16 do 30 lat. W przeszłości na czele Forum – oprócz Moskala – stali m.in. obecny szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, b. szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek, b. poseł Adam Hofman czy poseł Radosław Fogiel, b. lider Europejskich Młodych Konserwatystów.
olnk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745995-malgorzata-zuk-na-czele-forum-mlodych-pis-energia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.