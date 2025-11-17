TYLKO U NAS

Nie zamierzam i nie będę występował o prawo łaski, ponieważ jestem człowiekiem niewinnym” - powiedział jednoznacznie Zbigniew Ziobro w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem dla Telewizji wPolsce24.

Nie, w ogóle nie jestem zainteresowany tego rodzaju działaniami. Ułaskawienie. Jestem bardzo wdzięczny panu prezydentowi, że broni pryncypiów polskiego prawa, polskiego systemu, że potępia te wszystkie kryminalne działania Żurka, Tuska, związane z zawłaszczaniem nielegalnym prokuratury, a później sądownictwa

— mówił były minister sprawiedliwości w wywiadzie przeprowadzonym w Budapeszcie.

Chwała za to panu prezydentowi. Chwała za odwagę

— dodał.

Absolutnie, będąc wdzięcznym za taką postawę, w obronie zasad państwa prawa i takich reguł gry, które pozwolą też mnie wrócić, poddać się osądowi, którego bardzo chcę, na uczciwych zasadach, otóż nie zamierzam i nie będę występował o prawo łaski, ponieważ jestem człowiekiem niewinnym i czuję się dogłębnie niewinny. Podejmowałem wszystkie działania na podstawie i w ramach prawa, jako minister sprawiedliwości, nadzorując Fundusz. Jestem przekonany, że moi współpracownicy (…) też realizowali wszystkie zapisy mieszczące się w ustawach

— zaznaczył Zbigniew Ziobro.

