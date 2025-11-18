„Wszędzie tam, gdzie konstytucja ma coś znaczyć, pojawia się problem sprzeciwu wobec jej postanowień. Sprzeciwu tych, którzy przekładają racje polityczne i argumenty polityczne nad racjami prawnymi” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Ryszard Piotrowski, prawnik, konstytucjonalista.
Profesor kilka dni temu stwierdził, że Zbigniew Ziobro „nie ma widoków na przyzwoity proces”. Za te słowa konstytucjonalistę skrytykowało stowarzyszenie „Themis”. Pytany o krytykę ze strony tego środowiska pod swoim adresem, prof. Piotrowski krótko odpowiedział:
Nie czuję, żebym w tych w moim analizach w czymś odszedł od klasycznej zasady, czyli żeby była zgodność stanu umysłu ze stanem rzeczy.
CZYTAJ WIĘCEJ:
- Upolitycznione „Themis” uderzyło w prof. Piotrowskiego za szczerość ws. procesu Ziobry. „Sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu doktorskiemu”…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745987-tylko-u-nas-prof-piotrowski-wszystko-zalezy-od-obywateli