Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że jutro do marszałka Sejmu trafi prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. Minister w KPRP Karol Rabenda przekazał, że prezydent Karol Nawrocki proponuje zmiany ustawowe, które pozwoliłyby zasilić budżet NFZ o 3,5 mld zł.
„Państwo nie powinno oszczędzać na zdrowiu pacjentów”
Projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym już jutro trafi do marszałka Sejmu
— zapowiedział w poniedziałek na konferencji w Pałacu Prezydenckim Rafał Leśkiewicz.
Prezydencki minister Karol Rabenda zauważył, że dziura budżetowa w Narodowym Funduszu Zdrowia w tym roku osiągnęła około 20 mld zł.
Rozumiemy, że wydatków w budżecie państwa jest wiele, ale państwo nie powinno oszczędzać na zdrowiu pacjentów i na zdrowiu dzieci. Także taka sytuacja jest niedopuszczalna według prezydenta
— podkreślił.
Oczywiście tu odpowiedzialność leży w 100 proc. po stronie rządowej, ale to nie jest tak, że pan prezydent przygląda się temu biernie. My jesteśmy po szeregu spotkań i konsultacji w tych sprawach i pan prezydent chciałby zaproponować rozwiązanie, które w części pozwoli rozwiązać tę tragiczną sytuację w służbie zdrowia. Otóż zmiany w ustawie o Funduszu Medycznym
— podkreślił.
Jak dodał, z Funduszu Medycznego już w tym roku zostały sfinansowane badania na kwotę 800 mln zł.
Są tam jeszcze środki, które miały być wykorzystane na inwestycje, głównie inwestycje w obszarze onkologii. Niestety przez nieudolność pani minister zdrowia Izabeli Leszczyny te środki nie zostały wydane. Prezydent proponuje, żeby przesunąć te środki na leczenie młodych pacjentów, młodzieży oraz dzieci
— poinformował Rabenda.
Wiemy, że tej sytuacji nie da się jednym posunięciem rozwiązać, ale wszystkie inicjatywy, które poprawiają tę tragiczną sytuację polskich pacjentów powinny zostać rozpatrzone i wprowadzone w życie. Dlatego pan prezydent zwraca się do parlamentu o zmiany ustawowe, które pozwolą zasilić budżet NFZ-u o ponad 3,5 mld zł
— dodał.
Trzy nowe zadania dla Funduszu
Doradca społeczny prezydenta prof. Piotr Czauderna poinformował, że prezydencka inicjatywa zakłada również wprowadzenie trzech nowych zadań dla Funduszu. Pierwsze z nich - jak mówił - to utworzenie subfunduszu chorób rzadkich u dzieci tj. leczenie dystrofii mięśniowej Duchenne’a. Czauderna wyraził nadzieję, że subfundusz mógłby ograniczyć zbiórki publiczne na leczenie dzieci.
Prezydent proponuje utworzyć też subfundusz infrastruktury bezpieczeństwa
— dodał. Jak wyjaśnił, w Polsce konieczna jest rozbudowa infrastruktury szpitali na wypadek konfliktu zbrojnego, ale także katastrof naturalnych, czy m.in. aktów terrorystycznych. Czauderna powiedział, że subfundusz zostałby poświęcony np. budowie infrastruktury podziemnej, która pozwoliłaby na pracę w warunkach kryzysu, czy zgromadzeniu zapasów, sprzętu i środków łączności.
Natomiast trzecie zadanie - jak dodał Czauderna - „to wypełnienie obietnicy wyborczej” prezydenta, czyli utworzenie Centrum Obsługi Pacjenta. Jak mówił, Centrum posłużyłoby zintegrowaniu różnych źródeł informacji dla pacjentów, stworzyłoby możliwość sprawniejszej rejestracji do specjalistów i na badania, szerzyłoby informacje nt. badań profilaktycznych i można byłoby uzyskać informację zwrotną nt. jakości usług medycznych poprzez komunikację z pacjentami.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745985-prezydent-zlozy-nowelizacje-ustawy-o-funduszu-medycznym
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.