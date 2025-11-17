Dywersja na kolei. Gen. Kukuła: Adwersarz rozpoczął przygotowania do wojny. Dysponujemy całą pulą odpowiedzi w tym zakresie

Adwersarz rozpoczął przygotowania do wojny. Buduje tutaj pewne środowisko, które ma doprowadzić do podważenia zaufania społeczeństwa do rządu, organów takich jak siły zbrojne i policja. Doprowadzić do warunków dogodnych do potencjalnego prowadzenia agresji na terytorium Polski” - powiedział na antenie radiowej Jedynki szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła.

Gen. Kukuła pytany o eksplozję ładunku wybuchowego, która zniszczyła tor kolejowy na linii Lublin - Warszawa, przyznał, że „wszystko wskazuje na to, że to zdarzenie może mieć cechy dywersji”.

Poczekajmy na ostateczne stanowisko szefa MSWiA ale z naszego wojskowego punktu widzenia wszystko na to wskazuje

— zaznaczył.

Jednocześnie dodał, że teraz „najważniejsza jest nasza postawa, nasza reakcja”. Wojskowy pytany o to, dlaczego dochodzi do takich wydarzeń powiedział, że „adwersarz rozpoczął przygotowania do wojny”.

Buduje tutaj pewne środowisko, które ma doprowadzić do podważenia zaufania społeczeństwa do rządu, organów takich jak siły zbrojne i policja. Doprowadzić do warunków dogodnych do potencjalnego prowadzenia agresji na terytorium Polski

— oświadczył, dodając, że tego typu działania niekoniecznie zawsze poprzedzały konflikty zbrojne.

Jeszcze raz podkreślam: najważniejsza dzisiaj jest nasza postawa, nasza reakcja

— mówił szef sztabu.

Czy wobec działań hybrydowych wymierzonych w nasz kraj, jesteśmy bezbronni?

Myślę, że jesteśmy w stanie odpowiadać, symetrycznie lub asymetrycznie, na tego typu zagrożenia na różne sposoby. Dysponujemy całą pulą odpowiedzi w tym zakresie

— oświadczył.

Obrona przed bezzałogowcami

W rozmowie pojawił się również temat dotyczący wzmocnienia możliwości zwalczania wrogich bezzałogowców. Gen. Kukuła poinformował, że jutro w Nowej Dębie mają zostać zaprezentowane systemy antydronowe Merops Interceptor.

To system pozyskany przy wsparciu USA. Czekamy na kolejne

— powiedział.

kk/Jedynka Polskiego Radia

