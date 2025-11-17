„Rządzący obecnie świadomie czy nieświadomie - część nieświadomie a część świadomie - prowadzą do tego, aby państwo polskie uległo destrukcji” - mówi w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl prof. Romuald Szeremietiew, były p.o. ministra obrony narodowej i były wiceminister tego resortu, komentując sprawę aktów dywersji na polskich torach.
Portal wPolityce.pl: Panie ministrze, mieliśmy w ostatnich 24 godzinach do czynienia z dwoma, jak już wskazał rząd, aktami dywersji. Wcześniej rządzący najpierw unikali tematu, potem wicepremier Gawkowski oświadczył, że to mógł być jakiś „zakład”, a na końcu zreflektowali się i stwierdzili, że to jednak akt dywersji. Co w pana ocenie się zadziało?
Prof. Romuald Szeremietiew: Moim zdaniem, jeżeli chodzi o ekipę rządzącą, to oni nie mają świadomości tego, co się dzieje w naszych relacjach z Rosją i nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa w związku z tym, co Rosjanie robią od pewnego czasu na terenie Polski. Twierdzę, że w tych relacjach polsko-rosyjskich Rosja przeszła do fazy destrukcji, jeżeli chodzi o państwo polskie. Mianowicie różnymi sposobami chce doprowadzić do wewnętrznej destrukcji polskiego państwa.
Rządzący obecnie świadomie czy nieświadomie - część nieświadomie a część świadomie - prowadzą również do tego, aby państwo polskie uległo destrukcji.
Jakie działania ma pan na myśli?
Tu chodzi o wszystko to, co się dzieje, także o sprawy związane z tzw. praworządnością i sprawy relacji rządu z prezydentem.
Mieliśmy podpalenia, a teraz mamy wręcz akty dywersji, które dzieją się na kolei. To cud naprawdę i opieka boska, że tam nie doszło do wielkiej katastrofy. Mogło dojść, bo okazuje się, że ta wyrwa w szynie, którą pokazują różne zdjęcia, to nie jest jedyna rzecz, która tam groziła. Przejeżdżały tam pociągi, mimo że ta wyrwa w torze istniała. A to, że zamachowcy, jak się dowiadujemy, mieli zamontowaną kamerę w tym rejonie, to oznacza, że miały być też zdjęcia, filmy tej katastrofy i to byłoby oczywiście użyte w propagandzie przeciwko nam. Sytuacja jest naprawdę groźna i to podwójnie.
Dlaczego?
Dlatego, że okazuje się, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu kolejowego chyba nie kontrolują tego, co się dzieje na torach. Trudno mi sobie wyobrazić, aby wybuch, uszkodzenie, wyrwanie kawałka szyny zostało niezauważone. Gdyby ludzie okoliczni tam gdzieś nie dzwonili, nie awanturowali się, to nikt by się tym nie zainteresował, bo pociągi jeździły jak gdyby nigdy nic.
To się w głowie nie mieści, że można do takiego stanu doprowadzić kwestie bezpieczeństwa naszego państwa.
Z czego wynika w pana ocenie taka pasywność rządzących, bo przecież pełnoskalowa wojna na Ukrainie trwa już ponad 3,5 roku?
Nie można wykluczyć celowego działania, które ma osłabić państwo polskie, ale to się już ociera o zdradę. To również niekompetencja i zwyczajna głupota.
Powiedziałbym także, że służby, które mają wykonywać swoje zadania, w istocie inne zadania mają na względzie jako numer jeden, a nie to, aby zajmować się kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego. Tak również może być. A więc powodów może być wiele. Natomiast skutek będzie opłakany, bo już jest opłakany, jeżeli idzie o państwo polskie.
Chodzi o to, że po prostu zajmują się bardziej opozycją niż bezpieczeństwem?
Tak, przecież oni ostatnio zajmowali się tym, w jaki sposób dopaść Zbigniewa Ziobrę.
Jak pan patrzy na to, że w tak newralgicznym czasie prezydent Karol Nawrocki został na polecenie premiera Donalda Tuska odcięty od kontaktu z szefami służb?
To jest kwestia relacji między rządem a prezydentem. Pamiętajmy, że władza wykonawcza w naszym ustroju to są dwa podmioty. Mianowicie jest owszem rząd, co ciągle podkreśla premier Tusk, ale jest również prezydent. To nie jest tak, że pan prezydent sobie coś rości albo że się rozpycha, jak to mówi rząd. Prezydent jest też władzą wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej, jest też zwierzchnikiem sił zbrojnych i konstytucyjnie odpowiada za bezpieczeństwo państwa. To, co robią teraz przedstawiciele rządu, zwłaszcza premier w relacjach z prezydentem, to jest wręcz ordynarne łamanie konstytucji.
