Służby mundurowe podległe Marcinowi Kierwińskiemu nie zezwoliły kibicom na wniesienie patriotycznej oprawy na mecz Polski z Holandią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Oprawa nie zawierała żadnej kontrowersyjnej symboliki. Widniał na niej orzeł z napisem „Do boju Polsko!”. Kibice chcieli też wnieść 250 biało-czerwonych flag. Nie otrzymali na to zgody. Dziś zakazana oprawa została wyświetlona na fasadzie Pałacu Prezydenckiego!

Zdjęcie Pałacu Prezydenckiego z wyświetloną na nim kibicowską oprawą opublikował na X rzecznik prezydenta - min. Rafał Leśkiewicz.

To nie jest sztuczna inteligencja, to się dzieje!”

Nie było możliwości na stadionie, jest na Pałacu Prezydenckim. To nie jest sztuczna inteligencja, to się dzieje! Do boju Polsko!

— napisał na platformie X ksiądz Jarosław Wąsowicz - duszpasterz środowisk kibicowskich i kapelan prezydenta Karola Nawrockiego.

