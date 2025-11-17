Służby mundurowe podległe Marcinowi Kierwińskiemu nie zezwoliły kibicom na wniesienie patriotycznej oprawy na mecz Polski z Holandią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Oprawa nie zawierała żadnej kontrowersyjnej symboliki. Widniał na niej orzeł z napisem „Do boju Polsko!”. Kibice chcieli też wnieść 250 biało-czerwonych flag. Nie otrzymali na to zgody. Dziś zakazana oprawa została wyświetlona na fasadzie Pałacu Prezydenckiego!
Zdjęcie Pałacu Prezydenckiego z wyświetloną na nim kibicowską oprawą opublikował na X rzecznik prezydenta - min. Rafał Leśkiewicz.
„To nie jest sztuczna inteligencja, to się dzieje!”
Nie było możliwości na stadionie, jest na Pałacu Prezydenckim. To nie jest sztuczna inteligencja, to się dzieje! Do boju Polsko!
— napisał na platformie X ksiądz Jarosław Wąsowicz - duszpasterz środowisk kibicowskich i kapelan prezydenta Karola Nawrockiego.
CZYTAJ TAKŻE:
tkwl/X/Facebook
