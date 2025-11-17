Wygląda na to, że Donald Tusk wreszcie postanowił na serio potraktować sprawę dywersji na polskich torach kolejowych. Dziś rano ostatecznie potwierdził, że to był akt dywersji, chociaż wcześniej ze strony ośrodków rządowych istniał chaos komunikacyjny w tej sprawie. Teraz poinformował, że jutro będzie miało miejsce nadzwyczajne posiedzenie rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego.
Jutro rano odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta
— przekazał na platformie X Donald Tusk.
Wczoraj rano maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie Życzyna w pow. garwolińskim, w pobliżu stacji PKP Mika. Mazowiecka policja podała, że wstępne oględziny torowiska wykazały uszkodzenie jego fragmentu, które spowodowało zatrzymanie pociągu. Premier Donald Tusk poinformował dziś rano, że na trasie Warszawa-Lublin we wsi Mika doszło do aktu dywersji - eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Szef rządu dodał, że na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie.
