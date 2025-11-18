Poseł PiS Michał Wójcik na platformie X zadał pytanie posłowi KO Wojciechowi Królowi odnośnie tego, w jaki sposób wsparł OSP Janów na zakup nowego pojazdu gaśniczego. O tej sytuacji we wrześniu 2024 rok informował lokalny portal ctmyslowice.pl. Tymczasem neo-prokuratura ściga byłego szefa MS Zbigniewa Ziobrę m.in. za rzekome osiąganie korzyści politycznej, poprzez wsparcie ze środków Funduszu Sprawiedliwości między innymi OSP.
Potrzebne wsparcie jednostek OSP. Mysłowicki poseł Wojciech Król deklaruje pomoc
— to znamienny tytuł wspomnianego tekstu, a w artykule można przeczytać m.in. poniższy fragment:
Zakup nowego pojazdu gaśniczego dla OSP Janów to inwestycyjny priorytet. Całkowity koszty zakupu szacowany jest na kwotę ok. 1,2 mln złotych. Wg. strażackich planów, z miasta strażacy oczekują na ten cel dopłaty ok 300 tys. złotych. Pozostała kwota zostanie pozyskana z środków własnych oraz funduszy zewnętrznych, jak wojewódzkie, marszałkowskie czy środowiskowe, do zorganizowaniu których zobowiązał się poseł Wojciech Król.
„Przecież tego nie wolno robić”
Wobec tego poseł PiS Michał Wójcik zapytał polityka KO, jaką konkretnie pomoc dla OSP deklarował.
Panie pośle Wojciechu Królu - jaką pomoc pan deklaruje? Przecież tego nie wolno robić, bo za to ścigacie. Sami siebie chcecie ścigać? Co pan chce załatwiać? To pański okręg wyborczy?
— zapytał Michał Wójcik, poseł PiS.
CZYTAJ TAKŻE:
— I co teraz? Śliz chwali się, że OSP Glichów dostała samochód „dzięki jego staraniom”. Seria pytań polityków PiS. „Jak to kwalifikować?”
— Ostra wymiana Wójcika i Suchonia na X! Polityk PiS pokazał wymowne zdjęcie. „Zamiast awanturować się - przeproś ludzi hipokryto”
— Sroka fotografowała się z czekami, Rzepa rozdawał torby KRUS. Politycy PiS zabierają się za PSL! „Partyjna prywata za pieniądze rolników”
tkwl/X/ctmyslowice.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745968-posel-ko-obiecal-zalatwic-srodki-dla-osp-zareagowal-wojcik
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.