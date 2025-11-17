„Trasa Lublin-Warszawa, miejscowość Mika, wysadzenie fragmentu toru, a pod Puławami uszkodzona sieć trakcyjna. To nie są przypadki. To wynik wojny hybrydowej wymierzonej w Polskę. Ale to także nie są przypadki, ponieważ to wynik zaniedbań naszych służb specjalnych” - napisał na platformie X Mateusz Morawiecki, były premier, szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
Morawiecki w swoim wpisie nawiązuje do aktu dywersji do jakiego doszło na kolei na trasie Warszawa - Lublin oraz uszkodzenia sieci trakcyjnej, który spowodował zatrzymanie pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów. Polityk w swoim wpisie zwraca uwagę na zachowanie premiera Donalda Tuska. Morawiecki krytykuje Tuska za to, że ten weekend spędził na „harataniu w gałę”. Szef rządu uczestniczył bowiem w finale największego w kraju turnieju piłkarskiego dla młodych – „Z Orlika na Stadion”.
Dywersja na kolei, a Donald Tusk spędza weekend na harataniu w gałę. Kompletnie pomylenie priorytetów.
Trasa Lublin-Warszawa, miejscowość Mika, wysadzenie fragmentu toru, a po Puławami uszkodzona sieć trakcyjna. To nie są przypadki. To wynik wojny hybrydowej wymierzonej w Polskę
— podkreślił Morawiecki.
Ale to także nie są przypadki, ponieważ to wynik zaniedbań naszych służb specjalnych. Służby reagują dopiero po fakcie. Konferencje prasowe, oświadczenia, deklaracje, różne działania, ale gdzie jest realna prawdziwa prewencja? Jaki jest priorytet rządu? Walczyć z opozycją czy walczyć o bezpieczeństwo Polski?
— pyta szef EKR.
