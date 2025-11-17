„Za naszych rządów służby rozbiły rosyjską grupę dywersyjną, która chciała wykolejać pociągi, a Pegasus okazał się pomocny. Tusk woli jednak chronić swój korupcyjny układ niż Polaków” - napisał na platformie X Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Do obrony Tuska natychmiast ruszył dziennikarz „Gazety Wyborczej” Bartosz Wieliński, którego wpis spotkał się z reakcją byłego ministra.
Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości w swoim wpisie nawiązuje do aktu dywersji do jakiego doszło na kolei na trasie Warszawa - Lublin. Ziobro zwraca uwagę, że obecna władza ściga tych, którzy kupili system Pegasus i dzięki niemu udało się w czasie poprzednich rządów m.in. rozbić rosyjską grupę dywersyjną, która chciała wykolejać pociągi.
Tusk dla zemsty na dzisiejszej opozycji świadomie osłabił bezpieczeństwo Polski. Wydał wojnę zakupowi systemu Pegasusa, bo ten system ujawnił gigantyczną korupcję jego ludzi, takich jak Sławomir Nowak
— napisał Ziobro.
Za naszych rządów służby rozbiły rosyjską grupę dywersyjną, która chciała wykolejać pociągi, a Pegasus okazał się pomocny. Tusk woli jednak chronić swój korupcyjny układ niż Polaków
— czytamy.
„Usłużny funkcjonariusz robi z siebie ostatniego głupka”
Na wpis Ziobry zareagował dziennikarz „GW” Wieliński.
Z tym rozbiciem rosyjskiej grupy dywersyjnej Pegasusem to musiała być koronkowa operacja Ziobro i Goska, bo przecież Pegasus blokował podsłuchiwanie rosyjskich telefonów
— napisał Wieliński, dołączając do wpisu zdjęcie fragmentu artykułu o tytule: „Inne służby płaciły CBA za używanie Pegagsusa. System blokował podsłuchy rosyjskich telefonów”.
Jego wpis nie pozostał bez odpowiedzi Ziobry.
By przypodobać się Tuskowi, usłużny funkcjonariusz z Gazety Wyborczej robi z siebie ostatniego głupka. Dywersanci nie chodzą po Polsce w rosyjskich kufajkach. Moskwa werbuje sabotażystów wśród Ukraińców, Białorusinów i Polaków. A to, że używają polskich numerów, nie jest żadną tajemnicą. Za naszych rządów rozbijaliśmy rosyjskie grupy dywersyjne, a za czasów Tuska beztrosko hasają, stwarzając ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków
— odpowiedział b. minister sprawiedliwości.
