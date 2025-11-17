W Kancelarii Premiera w końcu zorganizowano konferencję prasową, na której wyjaśniano, co się stało na polskich torach kolejowych, gdzie m.in. doszło do zniszczenia torów w rejonie miejscowości Życzyn. Dziś rano Donald Tusk w końcu potwierdził, że to akt dywersji, wcześniej jednak wśród ośrodków rządowych istniał chaos komunikacyjny w tej sprawie i nie było jasne, co dokładnie się wydarzyło. „W ostatnich godzinach w ten weekend mieliśmy do czynienia z dwoma aktami dywersji – jednym potwierdzonym w miejscowości Mika i drugim bardzo prawdopodobnym aktem dywersji, tutaj trwają jeszcze ustalenia służb” - przekazał Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
Wczoraj około godziny 7:30 jeden z pociągów zatrzymał się, ponieważ zauważono wyrwę w torze kolejowym. Od wczesnych godzin rannych na miejsce przybywali policja, CBŚP, ABW i wszystkie służby państwowe, prokuratura, celem sprawdzenia z czym mamy do czynienia
— przekazał Marcin Kierwiński.
Ponad wszelką wątpliwość możemy powiedzieć, że doszło do odpalenia ładunku wybuchowego, który uszkodził tory kolejowe. Wczoraj pracujący na miejscu eksperci potwierdzili to ponad wszelką wątpliwość. Zabezpieczono bardzo obfity materiał dowody w tej sprawie, który pozwoli z cała pewnością bardzo szybko zweryfikować sprawców tego haniebnego aktu dywersji, zabezpieczono monitoring z okolicznych kamer
— zaznaczył.
Znaleziono liczne materiały i elementy, które mogą pomagać zidentyfikować sprawców.(…) Około godz. 21:30 wczoraj potwierdzono dwa kolejne wydarzenia, jedna to uszkodzenie trakcji energetycznej na tej samej linii kolejowej i kilkaset metrów dalej metalowa obejma zainstalowana na torach kolejowych została przecięta przez przejeżdżające pociągi
— mówił szef MSWiA.
Od pierwszych minut po tym wydarzeniu wszystkie służby państwowe były na miejscu i zabezpieczały materiał dowodowy. (…) W tym zakresie wszystkie służby działają wspólnie, w pełnej koordynacji
— przekazał minister.
Pierwsze informacje zgłoszone na policję zgłoszone od mieszkańców to jest kwestia soboty około godziny 22, gdzie policja otrzymuje zgłoszenie o tym, że słyszany był huk w bliżej nieokreślonym terenie. Patrol, który tam pojechał, nie zidentyfikował żadnego uszczerbku w infrastrukturze, aczkolwiek to były godziny nocne, więc działania policji w tym zakresie trwały od wczesnych godzin rannych
— powiedział Kierwiński.
Siemoniak: Funkcjonariusze ABW od początku uczestniczyli w czynnościach
Od stycznia 2024 mierzymy się z aktami dywersji podejmowanymi na terytorium Polski na zlecenie obcych służb. Od tego czasu 55 osób zostało zatrzymanych, kilkanaście aresztowanych, kilka skazanych, wiele zostało wydalonych z Polski. Dla ABW, SKW i innych służb nie ma ważniejszego zadania niż ochrona przed tego rodzaju aktami, dlatego od samego początku funkcjonariusze ABW uczestniczyli w czynnościach, oględzinach, bo prawdopodobieństwo, że dzieje się to na zlecenie obcych służb jest bardzo wysokie
— mówił Tomasz Siemoniak, minister członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych.
Powołanie specjalnego zespołu
Został powołany specjalny zespół, który koordynuje tę prace. (…) Wszczęto już postępowanie przygotowawcze (…). W grę wchodzą dwa przepisu kodeksu karnego, artykuł 130 paragraf 7, który mówi o dywersji, oraz artykuł 174 kk, czyli usiłowanie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym
— mówił Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
Prokuratura będzie bezwzględnie ścigać tego typu akty i przestrzegamy tych, którzy mają takie zamiary wobec państwa polskiego, że nie będzie miejsca na ziemi, gdzie taka osoba się ukryje
— dodał.
„Przygotowujemy się do naprawy torów”
Obecnie przygotowujemy się do naprawy torów. (…) Ten akt dywersji był groźny, natomiast rozsądek, czujność wszystkich tych, którzy pracują w Polskich Liniach Kolejowych, są przygotowani, żeby w sposób profesjonalny zwracać uwagę na tego typu kwestie
— mówił Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
tkwl
